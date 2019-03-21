"А давайте Москву - во Владимир": реакция соцсетей на переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял закон о переименовании столицы республики из Астаны в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Реакция жителей страны последовала незамедлительно - они вышли на акции протеста. В свою очередь пользователи российского сегмента интернета обрушили на действия казахстанских властей всю свою желчь и сарказм: