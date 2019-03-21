"А давайте Москву - во Владимир": реакция соцсетей на переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял закон о переименовании столицы республики из Астаны в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Реакция жителей страны последовала незамедлительно - они вышли на акции протеста. В свою очередь пользователи российского сегмента интернета обрушили на действия казахстанских властей всю свою желчь и сарказм:
Я уехал в Астану,— Джарахов (@DLGreez) 20 марта 2019 г.
А приехал в Нурсултан
я не знаю кто это сделал но это АААААААА pic.twitter.com/EoAEorS9sC— майя министрка лени и депрессии (@verschroben_) 20 марта 2019 г.
Столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 20 марта 2019 г.
Такое предложение внес преемник Назарбаева Токаев.
Ну не знаю.
Мне кажется, лучше к "Астана" просто добавить "Витесь".
Я считаю, называть город "Нурсултан" - слишком фамильярно. Нужно, что-то более уважительное. Поэтому предлагаю переименовать Астану в Нурсултан Абишевич.— Артём Дерягин (@DerArto) 20 марта 2019 г.
На картинке Нурсултан в библиотеке Нурсултана в городе Нурсултан (раньше: Астана). pic.twitter.com/QKce9uVuFp— Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) 20 марта 2019 г.
Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан.— РБ головного мозга (@belamova) 20 марта 2019 г.
Кажется в ближайшем будущем Минск станет Александрией.
Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 20 марта 2019 г.
а давайте Москву переименуем во Владимир, а Владимир, ну я не знаю, еще во что-нибудь
Жителей города Нурсултан будут звать нурсултане или нурсултанцы? Звучит как раса враждебных кракозябр из «Стар Трека»— Vadim Elistratov (@great_laziness) 20 марта 2019 г.
- Я отвезу тебя в Нурсултан!— Денис Косяков (@Dermisson) 20 марта 2019 г.
- На выезде из Нурсултана образовался затор
- Увидеть Нурсултан и умереть
- Нурсултан мечты
- Сборная Нурсултана по КВН
- Нурсултан моего детства
- Переночуем в Нурсултане, а утром двинем дальше
Пока не могу привыкнуть
20 марта 2019 г.
Как зовут?— Mandarinoo (@nura_mooz) 20 марта 2019 г.
-Нурсултан
Где живешь ?
-В Нурсултане рядом с аэропортом Нурсултан
-Где родился ?
-В Нурсултане
-Где учишься
-Нурсултан Назарбаев атындагы универ
-Какая улица
-Нурсултан
ЧЁ ЛЯ ?! pic.twitter.com/OlxkIUyXB6
- салам, как зовут брат и откуда сам будешь?— Juden (@dortpine) 20 марта 2019 г.
- Нурсултан из Нурсултана pic.twitter.com/vUrCrIg0Sy
Игра началась! Замени слово в названии фильма на «Нурсултан».— Артём Дерягин (@DerArto) 20 марта 2019 г.
Акмолинск-Целиноград-Акмола-Астана-Нурсултан— Инферна Кумысовна Нурсултанская (@inferidze) 20 марта 2019 г.
А че, норм карьерный рост