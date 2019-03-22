Тренер сборной Латвии: Не нужно думать о "волках", если играем как чихуахуа

Новая идентичность сборной Латвии по футболу, сотканная по мотиву волков, на данный момент сильно преувеличена и больше подходит кукольному театру, а не национальной сборной, считает нападающий латвийской команды Роберт Улдрикис.
21 марта сборная Латвии начала отборочный цикл на чемпионат Европы по футболу 2020 года выездным поражением от Македонии (3:1). Роберт Улдрикис появился на поле только на 80-й минуте.
"На сборы я приехал в отличном настроении. Я в хорошей форме, поэтому очень хотелось начать матч в основном составе. К сожалению, получилось сыграть только последние десять минут, когда результат уже был неблагоприятным. На многое я уже не мог повлиять. Такой счёт против Македонии - это очень плохо. Очень хотелось начать цикл с победы над потенциально слабейшим соперником в группе", - сказал Улдрикис в беседе с TVNET.
Главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович, для которого этот матч стал дебютным у руля нашей команды, после игры заявил, что первый тайм в исполнении латвийской сборной был просто катастрофическим.
"Так нельзя играть на уровне сборных. Второй тайм получился лучше, но ошибок всё равно было много. Игроки находятся в плохой физической форме", - честно заявил Стоянович.
С главным наставником согласен и Улдрикис, который за первым таймом наблюдал со скамейки запасных.
"В перерыве тренер сказал всё, что думает. Сказал, что играем без огня и рвения. Подчеркнул, что не нужно думать о "волках" (новой идентичности сборной), если играем как чихуахуа", - рассказал футболист.
"От себя могу добавить, что лучше пока что волкам побыть в кукольном театре, а не в сборной. Это национальная команда и здесь нужно думать о футболе, а не о каких-то волках. Если болельщики увидят, что мы боремся и бьёмся, то они нас признают. Для начала нужен результат, а то получается глупо - волки тут, волки там, а мы всё время проигрываем", - сказал 20-летний футболист.
Сборная Латвии продолжит отборочный цикл матчем против Польши, который состоится уже в это воскресенье, 24 марта.