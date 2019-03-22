Мэй пришлось ужинать отдельно от лидеров ЕС

Как сообщается, главе правительства пришлось поесть одной в первый день саммита, так как остальные лидеры за едой вырабатывали общую позицию по вопросу Brexit.

На второй день Мэй не приняла участие в саммите и улетела назад в Лондон, чтобы работать над одобрением сделки правительством.

Ранее сообщалось, что руководители 27 стран ЕС приняли единогласное решение об отсрочке даты Brexit согласно двум возможным сценариям.