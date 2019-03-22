Мэй пришлось ужинать отдельно от лидеров ЕС

После переговоров с лидерами стран ЕС премьер-министра Великобритании Терезе Мэй практически вынудили ужинать отдельно от них, сообщает Daily Mail.
Как сообщается, главе правительства пришлось поесть одной в первый день саммита, так как остальные лидеры за едой вырабатывали общую позицию по вопросу Brexit.
На второй день Мэй не приняла участие в саммите и улетела назад в Лондон, чтобы работать над одобрением сделки правительством.
Ранее сообщалось, что руководители 27 стран ЕС приняли единогласное решение об отсрочке даты Brexit согласно двум возможным сценариям.
Лидеры стран Евросоюза 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.