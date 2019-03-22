Евросоюз одобрил два варианта выхода Великобритании

"Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет", − отметил Туск.

По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла позицию ЕС.

В итоговом документе саммита говорится, что "если соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин британского парламента на следующей неделе, Европейский совет согласен на отсрочку до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство проинформирует Европейский совет до этого дня о своем видении дальнейшего движения вперед".

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с идеей отмены Brexit.

Напомним, петиция за отмену выхода Великобритании из Евросоюза на сайте британского парламента собрала подписи более двух миллионов человек.

"Я не думаю, что мы должны отзывать статью 50 (Лиссабонского договора). Мы дали выбор британцам: остаться в ЕС или покинуть его.

Они проголосовали в 2016 году за то, чтобы уйти, и мы сказали, что будем уважать это решение. Я уверена, что это наша обязанность, как правительства и как парламента, воплотить результаты референдума", − подчеркнула премьер.

Что означают даты 12 апреля и 22 мая?

Как известно, 23-26 мая должны пройти выборы в Европарламент.

20 марта премьер Великобритании Тереза Мэй попросила отложить Brexit до 30 июня.

Однако в Брюсселе отмечают, что Великобритания не может остаться в составе Европейского Союза после 22 мая и не участвовать в выборах в Европарламент.