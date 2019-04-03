Мария Погребняк - "русская Барби", подруга Бузовой, модельер и жена футболиста

Недавно мы рассказывали о том, как футболист "Урала" Павел Погребняк попал в неприятную историю. 35-летний нападающий был условно дисквалифицирован до конца текущего сезона во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафован на 250 тысяч рублей. Всему виной его высказывания в адрес темнокожих игроков сборной России. В это нелёгкое для Павла время у него есть сильная поддержка в лице его супруги Марии, с которой они вместе уже больше 15 лет.