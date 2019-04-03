Мария Погребняк - "русская Барби", подруга Бузовой, модельер и жена футболиста

Недавно мы рассказывали о том, как футболист "Урала" Павел Погребняк попал в неприятную историю. 35-летний нападающий был условно дисквалифицирован до конца текущего сезона во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафован на 250 тысяч рублей. Всему виной его высказывания в адрес темнокожих игроков сборной России. В это нелёгкое для Павла время у него есть сильная поддержка в лице его супруги Марии, с которой они вместе уже больше 15 лет.
Павел и Мария поженились в 2004 году и сегодня жена известного футболиста совмещает сразу несколько качеств - любящей супруги, матери троих сыновей, успешной бизнес-леди, светской львицы и популярной блогерши.
В 2012 году Павел Погребняк переехал играть в Англию и, конечно же, взял с собой жену. Эффектная блондинка быстро стала известной на Туманном Альбионе и начала заниматься дизайном одежды. Вскоре она представила свою первую коллекцию вечерних нарядов.
Вернувшись в Россию девушка продолжила работать над собственными коллекциями одежды, открыла несколько швейных мастерских и создала бренд Maria Shatalova.
Сейчас Мария продолжает заниматься любимым делом и развивает свой Instagram, на который подписаны почти 1 миллион человек. Там она размещает фото своих нарядов, кадры семейной жизни, делиться с поклонниками секретами безупречного внешнего вида и воспитания детей, дружит с Бузовой и Малаховым и вступает в споры с комментаторами. Короче говоря, типичный аккаунт жены футболиста.
Фотографии в отпуске делать не так-то просто, особенно когда нужно собирать разбегающихся по острову детей) переснимать - без шансов. Поэтому нужен идеально-сидящий купальрик)) В @estelle_adony можно найти то, что искала - в любое время года. Я уже второй раз заезжаю сюда за купальником перед отпуском, в этот раз фаворитом стал бренд #idsarrieri
Просто не успеваю всем ответить! Только вернулась в Москву! Всем хочу сказать: спасибо вам❤️, вы самые лучшие🙏🏻 я стараюсь прочитать все, что вы мне пишете! Для меня важны не только комплименты, но и ваши замечания! Когда все по делу☝🏻 и вообще вы мне во многом помогаете😘
Вижу очень много пабликов которые выставляют мои фотографии где я толстая! Да ребят я была толстой! Я весила на 30 кг больше ( мой вес был 75) найду для вас фото ! И что? Что теперь полным людям не жить? Вот именно из-за таких идиотов некоторые девушки замыкаются в себе! Вы не имеете право смеяться над людьми у кого есть лишний вес! Вы не знаете из-за чего он возник! Я например: не могла сбросить вес после первых родов( найду вам фотографии себя) Мне было тяжело..... надо мной подсмеивались! У меня был живот, толстые руки и огромные щёки! Но, я смогла заставить себя научиться правильно питаться и потеть в зале!💪🏻 и да, чтобы худеть большие деньги не нужны! Нужно бегать и правильно питаться! Грудку куриную я думаю, каждый может себе позволить! ❤️
Когда читаю комментарии, многие возмущаются: якобы все жёны успешных мужчин, а в особенности футболистов становятся дизайнерами, телеведущими, певицами, открывают салоны красоты.....Что нет среди врачей, поваров и бухгалтеров, строителей,инженеров и т.д Забавно, но я как раз училась на бухгалтера!😅 Моя мама отдала меня получать «серьезную профессию», хотя я с детства ходила на танцы, рисовала и была творческим ребёнком. Это стало ошибкой: отчеты и документы я так и не полюбила, зато шить и кроить мне нравилось всегда. Помню, в школе на труде я даже отказывать делать юбки из ткани, которую нам выдавали — она была плохой и потрепанной, а я искренне не понимала, как можно шить одежду некачественно. Мне всегда хотелось красиво и достойно. Жизнь одна и я бы не смогла работать на работе, которую терпеть не могу! Я знаю, что сделала бы своё ателье или бренд, несмотря ни на что, это стало бы просто вопросом времени. А что касается остальных профессий, так я каждый день применяю их дома. С детьми становлюсь учителем и психологом, вечерами — поваром, который ищет новые рецепты и блюда, на выходных — строителем, который обустраивает дом и отвечает за ремонт, при необходимости даже врачом — когда у тебя трое мальчиками, ты быстро учишься лечить все ссадины, ушибы и вирусы. Поэтому хейтеры не переживайте, профессий в моей жизни хватает😉👍🏻
Как я воспитываю своих детей? Конечно, у каждой семьи свои правила! У меня такие: Я за максимальную загруженность детей, особенно если у вас мальчики! Детство сейчас стало иным, не таким как раньше! Уже не осталось дворовых тусовок, которые были у нас! Сейчас дети предпочитают гаджеты вместо дружеского общения во дворе! Мои дети учатся с 4-х лет! ( это 0 класс) В 5 лет все пошли в первый класс! В школе у нас две программы: Британская и Российская. Начало уроков в 9 утра С 9-13 у них Британская Программа С 13-17- Российская После школы у всех есть секции! ( теннис и плаванье) А потом ещё домашнее задание! Уверена, что многие захотят меня спросить: Они же безумно устают! Отвечу: нет! Им все в удовольствие! Секции они выбирали сами, их за руку никто не тянул! Для них самое большое наказание- пропустить тренировки. И потом, мы сами начинаем жалеть детей: Устал! Охаем и ахаем🙀: какое тяжелое домашнее задание! И сразу ребёнку вы прививаете негатив к учебе! Вы приходите с работы и говорите: как я устала! Как тяжело, вокруг одни дебилы! Как вы думаете, ребёнок, видя расстроенных родителей захочет трудиться? НЕТ. Я прививаю детям любовь к учебе и к работе! Рассказываю о перспективах, которые их ждут! Сейчас нужно усиленно поработать, зато потом ты получишь в 100 раз больше! Вместо игрушечных машин, ты будешь играть в настоящие! И т.д💪🏻
Банда «Погребняк»😂 Как же тут летит время...... кажется только прилетели, а сегодня уже 6-ой день на острове! Здесь мы встаём в 9:30 утра К 10:00 завтрак В 11:00 идём на снорклинг! Хотим встретить рифовую акулу, но пока нам не везёт, за то, практически каждый день видим дельфинов🐬 В 13:30 у нас обед В 14:30-16:00 тихий час у детей, а мы в это время с мужем наворачиваем круги по острову😂 Далее мы опять идём плавать в бассейн либо в океан Перед ужином мальчишки идут играть в детский клуб в Sony PlayStation В 19:30 у нас ужин В 21:00 играем в бильярд, шашки, шахматы В 22:40 отбой😘 #westinmaldives #maldivianacom
Сегодня не только 8 марта, сегодня наш день с @buzova86 Ровно 8 лет назад, 8 марта мы узнали друг о друге😂😂😂😂 Это было в Штутгарте) сначала мы присматривались к друг другу😂🙈 но только стоило нам встретится вдвоём в ресторане мы не могли наговориться😂 это любовь, женская любовь💕 Сколько мы всего пережили вместе.... Я люблю тебя малышка💕 ты невероятная, а самое главное, ты настоящая🙏🏻 #нам8лет #дружба #навсегда