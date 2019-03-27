Погребняка наказали за слова о темнокожих игроках

Как сообщает "Чемпионат", 35-летний нападающий был условно дисквалифицирован до конца текущего сезона во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафован на 250 тысяч рублей.

Паве Погребняк присутствовал на заседании комитета по этике и согласился с наказанием, заявив, что не хотел никого обидеть.

Павел Погребняк: «Решение комитета по этике принимаю» pic.twitter.com/1AvOLbzx5T — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) March 26, 2019

"Я приношу извинения за свой оборот речи я не хотел никого обижать, - сказал Павел. - Свое наказание я принимаю".