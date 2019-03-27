Погребняка наказали за слова о темнокожих игроках

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал футболиста Павла Погребняка за его высказывания в адрес темнокожих игроков сборной России.
Как сообщает "Чемпионат", 35-летний нападающий был условно дисквалифицирован до конца текущего сезона во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафован на 250 тысяч рублей.
Паве Погребняк присутствовал на заседании комитета по этике и согласился с наказанием, заявив, что не хотел никого обидеть.
Павел Погребняк: «Решение комитета по этике принимаю» pic.twitter.com/1AvOLbzx5T— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) March 26, 2019
"Я приношу извинения за свой оборот речи я не хотел никого обижать, - сказал Павел. - Свое наказание я принимаю".
Напомним, что 17 марта Погребняк в интервью "Комсомольской Правде" выступил против натурализации футболистов и заявил, что ему "смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России". Форвард имел в виду русского бразильца Ари.