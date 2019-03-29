Зубков отказался возвращать золотую медаль Мелбардису. Серебро вручат посмертно

Напомним, что МОК официально решил изменить результаты Олимпиады в Сочи и аннулировать результаты российских спортсменов Александра Зубкова и Александра Касьянова. В связи с этим латвийский бобслеист Оскар Мелбардис должен получить золотую медаль в соревнованиях четвёрок и бронзовую в соревнованиях двоек.

Американцы со Стивеном Холкомбом во главе поднялись с третьего места на второе, а третьими стали британцы с пилотом Джоном Джексоном.

Интересно, что Холкомб скоропостижно скончался в мае 2017 года в возрасте 37 лет и ему медали вручат посмертно.

Золотых медалей МОК лишил Зубкова в ноябре 2017 года. Тогда говорилось о том, что в его допинг-пробах было обнаружено аномальное количество соли, а на пробирках - признаки вскрытия.

"Моё мнение, как и полтора года назад, не изменилось. Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!", - сказал Зубков в интервью "Комсомольской правде".

Несмотря на то, что Зубков не признаёт себя виновным и отказывается возвращать медали, МОК реагирует на подобные "демарши" достаточно остро. МОК в любом случае уже вычеркнул российские экипажи из списков победителей, а вернуть медали или нет - вопрос скорее технический. Скорее всего, в случае отказа, Зубкову грозят новые дополнительные санкции.

До мая новые чемпионы должны дать ответ, где и как они хотят получить свои медали. Таким образом, в связи с изменениями в результатах, латвийские бобслеисты стали первыми победителями Зимних Олимпийских игр в истории независимой Латвии.