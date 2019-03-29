Зубков отказался возвращать золотую медаль Мелбардису. Серебро вручат посмертно

Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух золотых медалей Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Напомним, что МОК официально решил изменить результаты Олимпиады в Сочи и аннулировать результаты российских спортсменов Александра Зубкова и Александра Касьянова. В связи с этим латвийский бобслеист Оскар Мелбардис должен получить золотую медаль в соревнованиях четвёрок и бронзовую в соревнованиях двоек.
Американцы со Стивеном Холкомбом во главе поднялись с третьего места на второе, а третьими стали британцы с пилотом Джоном Джексоном.
Интересно, что Холкомб скоропостижно скончался в мае 2017 года в возрасте 37 лет и ему медали вручат посмертно.
Золотых медалей МОК лишил Зубкова в ноябре 2017 года. Тогда говорилось о том, что в его допинг-пробах было обнаружено аномальное количество соли, а на пробирках - признаки вскрытия.
"Моё мнение, как и полтора года назад, не изменилось. Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!", - сказал Зубков в интервью "Комсомольской правде".
Несмотря на то, что Зубков не признаёт себя виновным и отказывается возвращать медали, МОК реагирует на подобные "демарши" достаточно остро. МОК в любом случае уже вычеркнул российские экипажи из списков победителей, а вернуть медали или нет - вопрос скорее технический. Скорее всего, в случае отказа, Зубкову грозят новые дополнительные санкции.
До мая новые чемпионы должны дать ответ, где и как они хотят получить свои медали. Таким образом, в связи с изменениями в результатах, латвийские бобслеисты стали первыми победителями Зимних Олимпийских игр в истории независимой Латвии.
Россия по-прежнему продолжает сохранять первое место в медальном зачёте Олимпиады-2014 - 29 медалей, включая 11 золотых. Возможно, таблица ещё не раз изменится, ведь некоторые допинговые расследования продолжаются до сих пор.