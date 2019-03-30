Против стагнациции! Минэкономики ограничит сроки полномочий главных чиновников

Изменения относятся к Латвийскому агентству инвестиций и развития (LIAA), Государственному бюро по контролю над строительством (ГБКС), Центральному статистическому управлению (ЦСУ), а также к госсекретарю Минэкономики.

Минэкономики предлагает установить, что одно и то же лицо не может быть директором учреждения и госсекретарем министерства более двух сроков подряд.

В настоящее время руководителя учреждения назначает министр сроком на пять лет. За шесть месяцев до окончания срока министр принимает решение о его продлении на следующие пять лет либо от отстранении от должности.

Однако, с точки зрения министерства, длительное пребывание на должности приводит к риску стагнации.

Нужно соблюдать также принцип равенства, потому что в другом подведомственном Минэкономики учреждении - Госконтроле - срок полномочий руководителя ограничен.

Немиро отметил, что новые правила не будут относиться к нынешним руководителям учреждений. С приближением окончания срока полномочий их работа будет оценена, и, если руководитель работал хорошо, он может быть повторно утвержден на должности.