Против стагнациции! Минэкономики ограничит сроки полномочий главных чиновников

Министерство экономики передало на согласование ряд правовых актов, предусматривающих ограничение срока полномочий руководителей подведомственных учреждений. Министр экономики Ральф Немиро подчеркнул, что изменения не связаны с желанием освободиться от кого-то из этих руководителей.
Изменения относятся к Латвийскому агентству инвестиций и развития (LIAA), Государственному бюро по контролю над строительством (ГБКС), Центральному статистическому управлению (ЦСУ), а также к госсекретарю Минэкономики.
Минэкономики предлагает установить, что одно и то же лицо не может быть директором учреждения и госсекретарем министерства более двух сроков подряд.
В настоящее время руководителя учреждения назначает министр сроком на пять лет. За шесть месяцев до окончания срока министр принимает решение о его продлении на следующие пять лет либо от отстранении от должности.
Однако, с точки зрения министерства, длительное пребывание на должности приводит к риску стагнации.
Нужно соблюдать также принцип равенства, потому что в другом подведомственном Минэкономики учреждении - Госконтроле - срок полномочий руководителя ограничен.
Немиро отметил, что новые правила не будут относиться к нынешним руководителям учреждений. С приближением окончания срока полномочий их работа будет оценена, и, если руководитель работал хорошо, он может быть повторно утвержден на должности.
По данным архива агентства LETA, нынешний руководитель LIAA Андрис Озолс занимает должность с ноября 2004 года, срок его полномочий истекает в ноябре этого года. Руководитель ЦСУ Айя Жигуре находится на должности с августа 1998 года, срок ее полномочий истекает 31 декабря 2020 года. Руководитель ГБКС Светлана Мякушкина занимает должность с августа 2017 года сроком на пять лет, а госсекретарь Минэкономики Эрик Эглитис вступил в должность в апреле 2018 года.