Глава LIAA: Слова министра экономики нанесли Латвии миллионный ущерб

Госполиция задержала во вторник пять человек по подозрению в мошенничестве с фондами ЕС на сумму примерно 4 млн евро. Появилась информация о том, что к делу причастен холдинг Ditton. На LTV министр экономики заявил, что к делу причастны сотрудники LIAA.

По словам Озолса, министр сообщил ошибочную информацию. Директор призвал Немиро ее отозвать.

"То, что сказал Немиро, - ложь. Есть разница в том, помогало ли LIAA устранить нарушения закона, сотрудничая с полицией, или же LIAA участвовало в нарушениях закона. Заголовки о том, что сотрудники LIAA причастны к мошенничеству, ведут к серьезным негативным последствиям.

Возможно, Немиро новый и неопытный министр, но LIAA не причастно к мошенничеству", - подчеркнул Озолс.

Он считает, что министр должен принести публичные извинения сотрудникам учреждения и ясно заявить, что LIAA непричастно к мошенничеству с фондами ЕС.

По словам Озолса, "произошла грубая ошибка с огромными последствиями для репутации государства".

Он рассказал, что LIAA каждый день работает над привлечением иностранных инвестиций, сотрудничает с посольствами, обеспечивает участие в международных выставках, устраивает визиты премьера и занимается другими вопросами, связанными с имиджем государства.

"Вред измеряется миллионами, и потребуются годы, чтобы его устранить. Например, вчера я встречался с представителями Китая, которые выразили опасения в связи с прозвучавшей информацией.

Латвия в привлечении инвестиций конкурирует с другими странами, и после таких новостей инвесторы могут решить инвестировать, например, в Литве", - сказал Озолс.

Также после высказываний министра были звонки в LIAA из иностранных посольств и представительств Латвии за рубежом.

"Кроме того, 280 сотрудников LIAA испытывают стыд за учреждение, в котором работают. Это история не об отношениях Озолса с Немиро, а об имидже государства", - сказал директор.

Директор юридического департамента LIAA Илзе Шате рассказала, что LIAA в 93 случаях сотрудничало с правоохранительными органами в делах о мошенничестве с фондами ЕС.

На вопрос о том, выявлялись ли когда-либо ошибки в администрировании фондов ЕС, Озолс ответил, что в таком "большом хозяйстве", как LIAA, бывают ошибки, к пяти работникам были применены дисциплинарные взыскания, кроме того, эти люди больше не работают в учреждении", - сказал он.