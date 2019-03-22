Глава LIAA: Слова министра экономики нанесли Латвии миллионный ущерб

Высказывания министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV) о причастности работников Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) к мошенничеству с фондами ЕС подрывают репутацию государства и наносят ему миллионный ущерб, заявил в пятницу на пресс-конференции директор LIAA Андрис Озолс.
Госполиция задержала во вторник пять человек по подозрению в мошенничестве с фондами ЕС на сумму примерно 4 млн евро. Появилась информация о том, что к делу причастен холдинг Ditton. На LTV министр экономики заявил, что к делу причастны сотрудники LIAA.
По словам Озолса, министр сообщил ошибочную информацию. Директор призвал Немиро ее отозвать.
"То, что сказал Немиро, - ложь. Есть разница в том, помогало ли LIAA устранить нарушения закона, сотрудничая с полицией, или же LIAA участвовало в нарушениях закона. Заголовки о том, что сотрудники LIAA причастны к мошенничеству, ведут к серьезным негативным последствиям.
Возможно, Немиро новый и неопытный министр, но LIAA не причастно к мошенничеству", - подчеркнул Озолс.
Он считает, что министр должен принести публичные извинения сотрудникам учреждения и ясно заявить, что LIAA непричастно к мошенничеству с фондами ЕС.
По словам Озолса, "произошла грубая ошибка с огромными последствиями для репутации государства".
Он рассказал, что LIAA каждый день работает над привлечением иностранных инвестиций, сотрудничает с посольствами, обеспечивает участие в международных выставках, устраивает визиты премьера и занимается другими вопросами, связанными с имиджем государства.
"Вред измеряется миллионами, и потребуются годы, чтобы его устранить. Например, вчера я встречался с представителями Китая, которые выразили опасения в связи с прозвучавшей информацией.
Латвия в привлечении инвестиций конкурирует с другими странами, и после таких новостей инвесторы могут решить инвестировать, например, в Литве", - сказал Озолс.
Также после высказываний министра были звонки в LIAA из иностранных посольств и представительств Латвии за рубежом.
"Кроме того, 280 сотрудников LIAA испытывают стыд за учреждение, в котором работают. Это история не об отношениях Озолса с Немиро, а об имидже государства", - сказал директор.
Директор юридического департамента LIAA Илзе Шате рассказала, что LIAA в 93 случаях сотрудничало с правоохранительными органами в делах о мошенничестве с фондами ЕС.
На вопрос о том, выявлялись ли когда-либо ошибки в администрировании фондов ЕС, Озолс ответил, что в таком "большом хозяйстве", как LIAA, бывают ошибки, к пяти работникам были применены дисциплинарные взыскания, кроме того, эти люди больше не работают в учреждении", - сказал он.
"За 15 лет в действиях работников LIAA не констатировано ни одного нарушения криминального характера", - сказал директор, добавив, что и сейчас ни один сотрудник LIAA не подозревается в мошенничестве с фондами ЕС.