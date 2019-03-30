"Статус личной жизни: Шойгу". Поцелуй Сечина на матче ЦСКА-СКА породил мемы

В четверг, 28 марта, состоялся хоккейный матч ЦСКА против СКА. Игру посетили непоследние в России люди - глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр обороны Сергей Шойгу и миллиардер Геннадий Тимченко. Поведение Сечина было настолько эмоциональным, что стало источником для множества мемов.