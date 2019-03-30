Вс, 31.03.2019
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"Статус личной жизни: Шойгу". Поцелуй Сечина на матче ЦСКА-СКА породил мемы

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Шойгу, Сечин и Тимченко

ФОТО: Кадр из видео

В четверг, 28 марта, состоялся хоккейный матч ЦСКА против СКА. Игру посетили непоследние в России люди - глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр обороны Сергей Шойгу и миллиардер Геннадий Тимченко. Поведение Сечина было настолько эмоциональным, что стало источником для множества мемов.  

Как заметила Meduza, Сечину на матче было очень весело. Например, он поцеловал министра обороны Шойгу в макушку.

Но больше всего пользователям социальных сетей понравилась фотография, на которой Сечин целует миллиардера Геннадия Тимченко в щеку.

"Кому-то кажется, что глава "Роснефти" просто праздновал победу своего клуба (ЦСКА победил СКА со счетом 2:1), а кто-то увидел в грустном Шойгу отражение собственной жизни", - написала Meduza.

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