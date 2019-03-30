"Статус личной жизни: Шойгу". Поцелуй Сечина на матче ЦСКА-СКА породил мемы

В четверг, 28 марта, состоялся хоккейный матч ЦСКА против СКА. Игру посетили непоследние в России люди - глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр обороны Сергей Шойгу и миллиардер Геннадий Тимченко. Поведение Сечина было настолько эмоциональным, что стало источником для множества мемов.
Как заметила Meduza, Сечину на матче было очень весело. Например, он поцеловал министра обороны Шойгу в макушку.
Но больше всего пользователям социальных сетей понравилась фотография, на которой Сечин целует миллиардера Геннадия Тимченко в щеку.
"Кому-то кажется, что глава "Роснефти" просто праздновал победу своего клуба (ЦСКА победил СКА со счетом 2:1), а кто-то увидел в грустном Шойгу отражение собственной жизни", - написала Meduza.
Шойгу, Сечин, Тимченко на хоккейном матче.— Лентач (@oldLentach) March 29, 2019
Переживаем за их отношения больше, чем за свои. pic.twitter.com/nrAhfl9HMS
Ходите на хоккей. Хоккей это любовь. pic.twitter.com/NWAZm601Sa— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) March 29, 2019
Статус личной жизни: Шойгу— Махмудов Хизри (@Xu3pu_MP) March 29, 2019
теперь всё хорошо pic.twitter.com/vl4Tb00kej— нитроглицериновый бес (@lepinevetka) March 29, 2019
Hello darkness, my old friend pic.twitter.com/UHncYIHCQE— Это Туманов (@scumsquad) March 29, 2019
March 29, 2019