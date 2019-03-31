Новый советник министра финансов не намерен вмешиваться в следствие

Чернецкис несколько лет был главным ответственным в СГД за область борьбы с преступностью. В 2016 году после инициативы министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы произошла ротация ведущих сотрудников. Чернецкис фактически был понижен в должности. Потому он решил покинуть СГД.

За СГД отвечает Министерство финансов, которым сновом руководит Янис Рейрс. Он решил взять Чернецкиса советником по вопросам налоговой, таможенной и теневой экономики.

Чернецкис упомянул Латвийскому Радио, что планирует познакомиться с "подвигами гроссмейстера, которые она там сделала, раскидав в грязных сапогах хорошие вещи".

Передаче de facto Чернецкис пояснил, что это было эмоциональное заявление.

Он также заявил, что не намерен вмешиваться в работу следственных органов СГД. "Я являюсь советником министра и не собираюсь каким-либо образом влиять на кадровую политику (..). Это не мой вопрос", - сказал политик.

Однако его интересуют выводы и взгляды новой руководительницы СГД Иевы Яунземе по поводу, так называемого громкого расследования дела. Чернецкис считает, что ресурсы СГД не спланированы должным образом, так как только небольшую часть из налогового аудита удаётся взыскать.

Также во вторник министр финансов Рейрс передаче de facto сказал, что Чернецкис планирует привлечь написание стратегии СГД.

По вопросам теневой экономики министра консультировал Интс Далдерис, однако в четверг министр сообщил, что Чернецкис будет штатным советником и по вопросам ограничения теневой экономики.