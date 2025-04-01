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Выиграл миллион - но сколько останется на руках?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Счастливый лотерейный билет. Иллюстративное фото
Счастливый лотерейный билет. Иллюстративное фото Фото: TVNET kolāža / Felicija Vērzemniece

Представьте себе: вы стираете защитный слой моментальной лотереи у кассы - и вдруг видите: миллион! Радость, слезы, звонки родным… А потом - вопросы. Что делать дальше? И сколько от этого миллиона вы на самом деле получите? TVNET+ разбирается: сколько от мечты реально остается на руках после уплаты налогов.

В Латвии выигрыши до 3000 евро в год не облагаются налогом. Но если сумма больше - необходимо заплатить налог на доходы физических лиц (IIN).

Сколько на самом деле получает человек, выигравший миллион в Латвии? Шаг за шагом.

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