Выиграл миллион - но сколько останется на руках?

Представьте себе: вы стираете защитный слой моментальной лотереи у кассы - и вдруг видите: миллион! Радость, слезы, звонки родным… А потом - вопросы. Что делать дальше? И сколько от этого миллиона вы на самом деле получите? TVNET+ разбирается: сколько от мечты реально остается на руках после уплаты налогов.