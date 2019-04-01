Пн, 1.04.2019
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ЦИК Украины: выборы президента проигнорировали 9 млн человек

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Выборы президента Украины

ФОТО: SCANPIX

В голосовании на выборах президента приняли участие свыше 17 млн из более чем 26 млн избирателей, об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

 Галерея: выборы президента в Украине 31 марта 2019

По ее словам, получили избирательные бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей, а в избирательные списки были включены 26 млн 770 тыс. 419 избирателей, сообщает korrespondent.ru.

Как мы уже сообщали, комик Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко проходят во второй тур выборов.

По предварительным данным национального экзит-пола, Владимир Зеленский набрал 30,4 процента голосов избирателей на выборах президента в Украину 31 марта 2019 года.

Второе место занял Петр Порошенко — 17,8%. У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 14,2%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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