ЦИК Украины: выборы президента проигнорировали 9 млн человек

В голосовании на выборах президента приняли участие свыше 17 млн из более чем 26 млн избирателей, об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Галерея: выборы президента в Украине 31 марта 2019
По ее словам, получили избирательные бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей, а в избирательные списки были включены 26 млн 770 тыс. 419 избирателей, сообщает korrespondent.ru.
Как мы уже сообщали, комик Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко проходят во второй тур выборов.
По предварительным данным национального экзит-пола, Владимир Зеленский набрал 30,4 процента голосов избирателей на выборах президента в Украину 31 марта 2019 года.
Второе место занял Петр Порошенко — 17,8%. У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 14,2%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.