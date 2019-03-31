Во второй тур президентских выборов в Украине прошли Зеленский и Порошенко

Комик Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко проходят во второй тур выборов, сообщает портал Meduza со ссылкой на "Интерфакс".
По предварительным данным национального экзит-пола, Владимир Зеленский набрал 30,4 процента голосов избирателей на выборах президента в Украину 31 марта 2019 года.
Второе место занял Петр Порошенко — 17,8%. У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 14,2%.
В 20.00 закрылись избирательные участки на территории Украины.
31 марта в первом туре выборов участвовали 39 кандидатов. Второй тур выборов состоится 21 апреля.