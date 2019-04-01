Пн, 1.04.2019
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СМИ: Порзиньгис называл пострадавшую женщину "своей рабыней"
Скандал с изнасилованием

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Кристап Порзиньгис

ФОТО: Twitter: @noah_bullard

Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис, который обвиняется в изнасиловании, грубо обзывал пострадавшую, сообщает New York Post.

По данным СМИ, не стесняясь в выражениях, спортсмен называл женщину "своей рабыней и с...кой".

Как мы уже сообщали, Порзиньгиса обвинили в изнасиловании. Это случилось 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки". После матча, где баскетболист повредил переднюю крестообразную связку, он вернулся в свою квартиру и навестил соседку. Кристап пригласил девушку к себе около двух часов ночи, а затем совершил акт изнасилования.

Полиция города Нью-Йорк начала расследование в отношении баскетболиста из Латвии.

Женщина о случившемся не сообщала больше года, так как Порзиньгис не заплатил ранее оговорённую сумму о молчании (60 600 евро).

Адвокат Порзиньгиса заявил, что баскетболист все обвинения полностью отрицает. 

23-летний Кристап Порзиньгис до сих пор не принимал участия в матчах НБА из-за ранее упомянутой травмы. В феврале он стал игроком клуба "Даллас".

Галерея: Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзингис

 При этом адвокат назвал женщину "морально нестабильной" личностью.

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