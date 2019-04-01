СМИ: Порзиньгис называл пострадавшую женщину "своей рабыней"
Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис, который обвиняется в изнасиловании, грубо обзывал пострадавшую, сообщает New York Post.
По данным СМИ, не стесняясь в выражениях, спортсмен называл женщину "своей рабыней и с...кой".
Как мы уже сообщали, Порзиньгиса обвинили в изнасиловании. Это случилось 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки". После матча, где баскетболист повредил переднюю крестообразную связку, он вернулся в свою квартиру и навестил соседку. Кристап пригласил девушку к себе около двух часов ночи, а затем совершил акт изнасилования.
Kristaps Porzingis reportedly called black woman 'my slave' as he beat, raped her https://t.co/KYCALOHcJH pic.twitter.com/ps3Nh1E6XU— New York Post (@nypost) March 31, 2019
Полиция города Нью-Йорк начала расследование в отношении баскетболиста из Латвии.
Женщина о случившемся не сообщала больше года, так как Порзиньгис не заплатил ранее оговорённую сумму о молчании (60 600 евро).
Адвокат Порзиньгиса заявил, что баскетболист все обвинения полностью отрицает.
23-летний Кристап Порзиньгис до сих пор не принимал участия в матчах НБА из-за ранее упомянутой травмы. В феврале он стал игроком клуба "Даллас".
Галерея: Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзингис
При этом адвокат назвал женщину "морально нестабильной" личностью.