Каспар Камбала проведёт свой следующий бой в начале мая

Зрители в этот вечер увидят поединки с участием таких спортсменов, как Каспар Камбала, Кристап Зутис, Заур Джавадов, Робертс Скуйиньш, Кристап Булмейстарс, Эдгар Фрейманис, Олег Емельянов, Марис Тимофеев и многими другими.

Как сообщают представители 101 Fighting championship, турниры будут проходить регулярно и каждый будет отличаться тщательным подбором спортсменов. На ринге выступят титулованные бойцы, знаменитые спортсмены, и те, кто показал себя на других бойцовских мероприятиях зрелищными победами.

Бывший баскетболист Каспар Камбала вернулся в бокс убедительной победой над белорусом Александром Няхайчуком. Латвийский супертяжеловес нокаутировал соперника в четвёртом раунде. Каспар впервые серьезно занялся боксом в 2007-ом году, когда Международная федерация баскетбола дисквалифицировала его на 24 месяца за употребление кокаина. Камбала стал активно тренироваться и провёл два боя среди любителей и четыре боя на профессиональном ринге.

На данный момент имя следующего соперника Камбалы не разглашается.

Латвийский кикбоксёр Заур Джавадов одержал победу в схватке за титул чемпиона Европы по версии WKN. Сейчас Заур находится в замечательной форме для продолжения своей профессиональной карьеры и усердно готовится к своему следующему бою.

Скандально известный латвийский боксёр Кристап Зутис, который недавно избил "отца" поддельных новостей Нейда (Никс Эндзиньш), также досрочно закончил свой последний бой. Кристап регулярно тренируется под руководством главного тренера Йосифа Ковчи. Следующий бой для Кристапа будет девятый по счёту в его профессиональной карьере.

"На своих турнирах мы хотим показать зрителям больше латвийских спортсменов. В этот раз у нас будет два титульных боя по правилам ММА. За пояс чемпиона Латвии поборются Роберт Скуйиньш и Арманд Тиленс. А за пояс чемпиона Балтии будет сражаться один из лучших тяжеловесов Олег Емельянов", - сообщает представитель "101 Fighting championship".