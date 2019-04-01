СМИ: Женщина, обвинившая Порзиньгиса в изнасиловании, хотела только автограф

Восемь месяцев спустя, когда 29-летнюю женщину предположительно изнасиловал Порзиньгис, она обратилась к "Нью-Йорк Никс". Женщина, используя клуб как посредника, просила 68 000 долларов. Клуб отказал ей и посоветовал обратиться к юристам баскетболиста.

Пострадавшая женщина сначала не подавала заявление о случившемся в полицию Нью-Йорка.

По данным ESPN сообщается, что женщина вначале отправилась в квартиру к спортсмену, чтобы получить автограф. Однако позже Порзиньгис повёл себя весьма агрессивно.

Daily Mail сообщает, что интимные отношения между ними были до и после 6 февраля 2018 года.

Женщина писала клубу "Нью-Йорк Никс", что отправилась к баскетболисту в поздний час, чтобы получить автограф. Позже она отправила фотографии, где видны рваные волосы и сломанный носовой хрящ. Как писала пострадавшая, ей пришлось заплатить 10 000 долларов за пластическую операцию.

Также женщина сообщила "Нью-Йорк Никс", что после инцидента Порзиньгис был милым и заботливым. "Он предлагал заплатить мне, хотя я сначала и не просила. Я как болельщица "Нью-Йорк Никс" не хотела, чтобы у них были неприятности. После случившегося я наслаждалась нашим общим временем. Осталась у него до 11.00 утра", - писала женщина.

Предполагаемая пострадавшая также просила у "Нью-Йорк Никс", чтобы ей купили новую пару обуви, так как прошлую она оставила в квартире у Порзиньгиса. Обувь была в оранжевых и сервых цветах.

В свою очередь, адвокат Порзиньгиса заявил, что его клиент полностью отрицает обвинения.

"20 декабря 2018 года мы сообщили в правоохранительные органы о завышенных требованиях женщины. Также за несколько месяцев о начатом расследовании мы проинформировали НБА", - сказал адвокат, отказавшись от каких-либо комментариев.