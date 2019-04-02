"Ты сошёл с пьедестала - ты никто". Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

"Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт", - сказала Тутберидзе в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Этери Тутберидзе считает, что если тренер начинает жалеть спортсмена, то у них ничего не получится.

"Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа — потому, что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем", - сказала Тутберидзе.

Напомним, что Липницкая под руководством Тутберидзе стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командном турнире в возрасте 15 лет, а также завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года. В 2015 году фигуристка ушла от Этери и стала работать под руководством Алексея Урманова, а в 2017 году завершила карьеру.

Что касается Медведевой, то под руководством Тутберидзе она стала двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также завоевала две серебряные медали (в командном турнире и женском одиночном катании) на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.