Мэй попросит Евросоюз об еще одной отсрочке Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако сейчас в качестве нового срока установлено 12 апреля. В этот день Великобритании нужно оставить блок, если Евросоюз не согласится на просьбу Мэй о "коротком" продлении.

"Я предлагаю сесть с лидерами оппозиции и попытаться договориться о плане, который обеспечит, что мы покинем ЕС и сделаем это с соглашением", - в телевизионной речи заявила Мэй.

Напомним, после того, как британский парламент в третий раз отклонил достигнутое Терезой Мэй и Брюсселем соглашение по Brexit и альтернативные решения, сейчас у Великобритании фактически остались всего две возможности - или выйти 12 апреля из ЕС без соглашения, или попросить еще одну отсрочку Brexit.