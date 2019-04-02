Парламент Британии снова отклонил сделку по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против четырех альтернативных вариантов сценария развития событий по Brexit, передает Корреспондент.net.
Депутаты Палаты общин в который раз отклонили все варианты о форме Brexit. Итоги голосования вечером 1 апреля озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу.
Спикер Джон Беркоу в понедельник вынес на рассмотрение депутатов четыре альтернативных сценария Brexit.
Первый сценарий предполагает, что Великобритания покинет ЕС, но останется в таможенном союзе.
По второму возможному сценарию Великобритания должна будет также оставить и доступ ко внутреннему европейскому рынку.
Два остальных варианта сценария предлагают провести повторно референдум по вопросу о Brexit.
Новое голосование состоится 3 апреля.
Великобритания должна была выйти из состава ЕС 29 марта. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза.
Как сообщалось, премьер-министр Тереза Мэй обещала уйти в отставку, сразу же как Великобритания выйдет из ЕС.