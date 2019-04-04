Чт, 4.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)
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"Увидимся в октагоне!". Макгрегор объявил о возвращении в спорт через 9 дней после ухода

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Конор Макгрегор

ФОТО: AP/Scanpix

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в своём Twitter-аккаунте объявил о возобновлении карьеры.

"Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками. Неважно, какую религию они исповедуют и какие у них корни. Все религии призывают нас быть лучше. Увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.

Напомним, что всего девять дней назад ирландец объявил о завершении карьеры. Тогда, заявление Макгрегора многие не восприняли всерьёз и, как оказалось, правильно сделали.

30-летний Макгрегор за время своей карьеры провёл 25 боев и одержал 21 победу. Кроме того, он провёл один бой по правилам профессионального бокса против американца Флойда Мейвезера, в котором уступил техническим нокаутом.

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