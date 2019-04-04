"Увидимся в октагоне!". Макгрегор объявил о возвращении в спорт через 9 дней после ухода

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в своём Twitter-аккаунте объявил о возобновлении карьеры.
I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019
All faiths challenge us to be our best selves.
It is one world and one for all ❤️
Now see you in the Octagon.
"Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками. Неважно, какую религию они исповедуют и какие у них корни. Все религии призывают нас быть лучше. Увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.
Напомним, что всего девять дней назад ирландец объявил о завершении карьеры. Тогда, заявление Макгрегора многие не восприняли всерьёз и, как оказалось, правильно сделали.
30-летний Макгрегор за время своей карьеры провёл 25 боев и одержал 21 победу. Кроме того, он провёл один бой по правилам профессионального бокса против американца Флойда Мейвезера, в котором уступил техническим нокаутом.