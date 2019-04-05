Завершился развод богатейшего человека в мире Джеффа Безоса

Женщина уступила экс-супругу 75% акций компании Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin. Об этом говорится в сообщении для прессы, размещенном в четверг в Twitter Маккензи.

"Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех", - написала она.

"Счастлива отдать все мои доли в The Washington Post и Blue Origin, а также 75% акций Amazon", - добавила Безос.