Пт, 5.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

Завершился развод богатейшего человека в мире Джеффа Безоса

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Маккензи Безос завершила процесс развода с богатейшим человеком в мире Джеффом Безосом.

Женщина уступила экс-супругу 75% акций компании Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin. Об этом говорится в сообщении для прессы, размещенном в четверг в Twitter Маккензи.

"Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех", - написала она.

"Счастлива отдать все мои доли в The Washington Post и Blue Origin, а также 75% акций Amazon", - добавила Безос.

Напомним, что о разводе супругов впервые было объявлено 9 января. Безосы прожили в браке 25 лет. На конец прошлого года состояние Джеффа Безоса оценивалось в 131 млрд долларов и с этой цифрой он второй год подряд возглавлял список Forbes.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ