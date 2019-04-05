Завершился развод богатейшего человека в мире Джеффа Безоса

Маккензи Безос завершила процесс развода с богатейшим человеком в мире Джеффом Безосом.
Женщина уступила экс-супругу 75% акций компании Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin. Об этом говорится в сообщении для прессы, размещенном в четверг в Twitter Маккензи.
"Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех", - написала она.
"Счастлива отдать все мои доли в The Washington Post и Blue Origin, а также 75% акций Amazon", - добавила Безос.
Напомним, что о разводе супругов впервые было объявлено 9 января. Безосы прожили в браке 25 лет. На конец прошлого года состояние Джеффа Безоса оценивалось в 131 млрд долларов и с этой цифрой он второй год подряд возглавлял список Forbes.