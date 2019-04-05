Пуце: Отстранение Ушакова - не политическое решение

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) завершило первый этап проверки законности действий Рижской думы и выявило ряд существенных нарушений, сообщил он.

"Как бы в своей предвыборной кампании перед выборами в Европарламент ни старался подчеркивать Ушаков, это не политическое решение. Оно принято не потому, что мэр представляет какую-то партию. Это решение - за хорошее управление в публичном секторе", - сказал Пуце, отметив, что председатель Рижской думы является не только руководителем Рижского самоуправления, но и публичным должностным лицом, которое своими действиями представляет все государство.

Министр считает, что решение МОСРР защищает интересы всех рижан, налогоплательщиков от длительных незаконных действий. Выявленные в этой проверке нарушения, допущенные Ушаковым, нанесли имуществу, доходам и расходам самоуправления ущерб в размере нескольких десятков миллионов евро, заявил Пуце.

"Если перечислить эти деньги детсадам, то в Риге не было бы очередей в муниципальные детсады", - считает он.

Пуце подчеркнул, что этим распоряжением проверки не заканчиваются. "Это было систематическое, бессовестное нарушение закона. Необходимо убедиться, не применялась ли такая практика в отношении других рижских обществ капитала", - пояснил он.

Это была скрупулезная, усердная работа чиновников по проверке различных принятых думой документов, отметил Пуце. По его словам, самые существенные выявленные нарушения связаны с муниципальным предприятием Rīgas satiksme. Плохое управление - одна из причин, по которым у предприятия такие проблематичные финансовые показатели.

"Меня лично удивляет, насколько безответственно мэр относился к выполнению своих обязанностей. Систематические нарушения закона допускал сам председатель думы. Если бы он остался в этой должности, то продолжал бы нарушать закон", - сказал министр.

Законопроект о роспуске Рижской думы Пуце продвигать не будет.