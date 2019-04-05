Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги

Обжаловать решение министра Пуце можно в течение 30 дней в административном суде.

Пуце созвал 5 апреля пресс-конференцию, на которой объявит о решениях в отношении Рижской думы.

На пресс-конференции планируется ознакомить с результатами проведенной в Рижской думе юридической проверки и оценкой работы думы.

С вступлением в силу указа министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы.

Согласно ранее сказанному Ушаковым, обязанности рижского градоначальника на время его отстранения может выполнять заместитель мэра Олег Буров.

Ушаков, в свою очередь, тоже уже созвал в пятницу пресс-брифинг, на котором планирует озвучить свою позицию.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Глава МОСРР Юрис Пуце не исключил, что Ушаков может быть отстранен от должности мэра.

Ранее Ушаков настаивал на том, что решение о его отставке будет противоправным, и обещал оспорить его в суде, предупреждая о скандале европейского масштаба.

Имеющаяся в архиве агентства LETA информация свидетельствует, что Ушаков родился 8 июня 1976 года. В 1999 году степень бакалавра по экономике в Латвийском Университете. В 2002 получил степень магистра в Южно-Датском университете.

Свою карьеру политик начала в 198 году на российском телеканале НТВ как продюсер Балтийского отделения. В журналистике Ушаков работал до 2006 года пока не был избран депутатом 9-ого Сейма Латвии.