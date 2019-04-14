Знай наших! Успехи латвийских хоккеистов в НХЛ

Земгус Гиргенсонс ("Баффало Сейбрз")

25-летний Гиргенсонс завершил свой шестой сезон в НХЛ, который стал для латвийского хоккеиста результативнее, чем предыдущие два. В этом сезоне Гиргенсонс провёл 72 матча, забил 5 голов, сделал 13 голевых передач и заработал коэффициент полезности "-11".

Команда Земгуса в начале сезона даже возглавляла турнирную таблицу, но продолжение получилось менее удачным. Регулярный чемпионат "Баффало" завершил на 13-м месте в Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф на 22 очка.

На следующий день после окончания чемпионата с поста главного тренера "Баффало" был уволен Фил Хаусли, который занимал свою должность с лета 2017 года. Напомним, что "Баффало" не может пробиться в плей-офф уже восемь сезонов подряд.

В данный момент Гиргенсонса ожидают в расположении сборной Латвии, которая готовится к чемпионату мира по хоккею. Правда, пока неизвестно, приедет Земгус или нет. У хоккеиста заканчивается контракт с клубом, поэтому переговоры о его продлении могут повлиять на игру за сборную.

За время своей карьеры в НХЛ Гиргенсонс провёл 420 матчей. Больше игр из представителей Латвии на счету Сандиса Озолиньша (875), Карлиса Скрастиньша (832), Сергея Жолтока (588) и Артура Ирбе (568).

Рудольф Балцерс ("Оттава Сенаторз")

22-летний Балцерс перешёл в "Оттаву" в сентябре 2018 года в результате обмена с клубом "Сан-Хосе Шаркс". В калифорнийской команде латвийский хоккеист так и не дождался шанса, а в Канаде ему удалось отличиться уже во втором своём матче в НХЛ.

"Оттава", которая в этом сезоне заняла последнее место в регулярном чемпионате НХЛ, находится в процессе "перестройки". Команду покинуло несколько лидеров, что позволило Балцерсу продемонстрировать свои способности.

В своём дебютном сезоне Балцерс провёл 36 матчей, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт латвийского игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В прошлом году Балцерс дебютировал в составе сборной Латвии на чемпионате мира, забросив четыре шайбы и сделав две голевые передачи. В этом году хоккеист также обещал отправиться на помощь национальной команде, как только у него завершится сезон в плей-офф Американской Хоккейной Лиги (АХЛ).

Теодор Блюгер ("Питтсбург Пингвинз")

Блюгер последовал примеру Балцерса и также отличился в своём втором матче в НХЛ. 28-летний хоккеист в составе "Питтсбурга" провёл 28 матчей, забил 6 голов, сделал 4 результативные передачи и заработал положительный коэффициент полезности "+7".

Блюгера ждут в сборной, которая в понедельник начала подготовку к чемпионату мира. Правда, "Питтсбург" сейчас проводит матчи плей-офф и неизвестно, сможет ли хоккеист вернуться на родину.

"Питтсбург" является пятикратным обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016 и 2017 гг.).

Галерея: Латвийский хоккеист Теодор Блюгер

В розыгрыш Кубка Стэнли попал также "Коламбус Блю Джекетс", к которому недавно присоединился латвийский вратарь Элвис Мерзликин. Хоккеист заявил, что готов приехать в расположение сборной, как только у "Коламбуса" завершится сезон.