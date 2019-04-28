Кадры не для слабонервных! Самые жуткие травмы в истории спорта

Благодаря этому успеху Карапетян считался одним из претендентов на олимпийскую медаль в Рио-де-Жанейро, однако при выполнении упражнения спортсмен получил ужасную травму. Неудачно опуская штангу, локтевой сустав атлета вывернулся в обратную сторону.

В апреле 2017 года Карапетян вернулся в строй и принял участие на чемпионате Европы, где занял итоговое 12-е место.

Марио Фернандес (футбол)

Бразильский футболист, который в 2016 году получил гражданство России и стал основным защитником этой сборной, достаточно невезучий в плане травм.

Марио Фернандес ФОТО: PAUL WHITE/AP/Scanpix

Первую травму головы и перелом носа Фернандес получил всего через 4 месяца после перехода в ЦСКА в 2012 году. В январе 2013 года Марио покинул поле на носилках, получив сотрясение мозга.

Два года спустя Фернандес вновь сломал нос в столкновении с Василием Березуцким, а в 2016 году российский бразилец дважды получал сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ну и наконец, в ноябре 2018 года Фернандес вновь покинул поле на носилках, после того как получил коленом в затылок от Александра Коларова из "Ромы".

Эдуардо да Силва (футбол)

Хорватский футболист бразильского происхождения мог сделать ошеломляющую карьеру в Англии, но всё изменилось в одно мгновение. В феврале 2008 года в матче с "Бирмингемом" Эдуардо столкнулся с защитником и получил открытый перелом ноги.

Бразильский хорват смог вернуться на поле через год, но это был уже совсем другой футболист. Из основного игрока "Арсенала" он превратился в того, кто выходит на последние 10 минут матча. На большее у футболиста просто не хватало сил.

Эдуардо решил перезапустить свою карьеру и перешёл в донецкий "Шахтёр", где стал одним из ключевых игроков. Со временем всё-таки возраст и старые болячки начали давать о себе знать. Тем не менее, такая длинная карьера, после такой тяжёлой травмы - это само по себе чудо.

Рихард Зедник (хоккей)

Словацкий хоккеист в 2018 году получил одну из самых страшных травм в истории мирового спорта. Во время матча "Флорида Пантерз" и "Баффало Сейбрз" Зедник столкнулся с Олли Йокиненом, который случайно лезвием конька распорол сонную артерию словацкого хоккеиста.

Кровь ручьем хлынула на лёд и только благодаря своевременной реакции медицинского персонала хоккеист остался жив. Зедник потерял около двух литров крови.

Стоить отдать должное хоккеисту, который уже через несколько месяцев был в строю. Отыграв во "Флориде" еще сезон Зедник навсегда покинул НХЛ и заключил двухлетний контракт с ярославским "Локомотивом".

Джибриль Сиссе (футбол)

Экстравагантный француз запомнился многим любителям футбола своими причёсками, татуировками и съёмками в фильме "Такси 4". Однако, футболистом Сиссе тоже был талантливым.

В 2004 году карьера Джибриля, который на тот момент выступал за "Ливерпуль", оказалась под серьезной угрозой. В матче против "Блэкберна" нападающий зацепился ногой за газон, а защитник сзади нанёс ему неумышленный удар.

В результате Сиссе получил открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Травма нарушила кровообращение и только благодаря врачам "Ливерпуля" Сиссе смог избежать ампутации ноги.

Спустя 5 месяцев француз вернулся на футбольное поле, а в финале Лиги чемпионов 2005 года против "Милана" реализовал удар в серии послематчевых пенальти и принёс команде победу в главном клубном турнире Европы.

Антонио Маргарито (бокс)

В 2010 году состоялся боксёрский поединок между мексиканцем Антонио Маргарито и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Во время боя Маргарито получил серьёзное рассечение под глазом, в связи с чем Пакьяо даже просил рефери прекратить бой, однако судья позволил боксерам провести все 12 раундов.

Антонио Маргарито (слева) ФОТО: ROBYN BECK/AFP/Scanpix