Кадры не для слабонервных! Самые жуткие травмы в истории спорта

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Это содержание предназначено только для взрослых.
От повреждений в спорте никто не застрахован. Сегодня ты находишься на пике своей формы, но в один момент всё может перевернуться. Иногда не всё зависит от тебя, твоих способностей и часов, проведённых на тренировках. Фотографии и истории, которые мы вам расскажем, могут вас шокировать, поэтому если вы не готовы к этому - посмотрите лучше на фотографии самой красивой футболистки России.
Андерсон Силва (смешанные единоборства)
Бразилец является настоящей легендой ММА. С 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 года он был чемпионом крупнейшей ММА организации в мире Ultimate Fighting Championship (UFC) в среднем весе.
Доминация Силвы закончилась в поединке с американцем Крисом Вайдманом. Тот бой был очень странным - бразилец зачем-то специально опустил руки и стал подставлять голову под удары соперника. Закончилось всё это закономерным нокаутом.
Спустя полгода состоялся реванш, который для бразильца закончился ещё хуже. Во втором раунде Андерсон попытался провести лоу-кик, но попал в колено своему сопернику. После этого Лас-Вегас потряс крик нечеловеческой боли - бразилец получил перелом ноги, который окончательно завершил эру чемпиона по кличке "Паук".
В 2016 году Силва вернулся в октагон и с тех пор провёл 4 поединка, одержав всего одну победу.
Мэтт Митрион (смешанные единоборства)
Сегодня Митрион является звездой американского промоушена Bellator, а с 2009 по 2016 год он выступал в UFC. В своём последнем поединке под эгидой UFC Митрион встречался с Трэвисом Брауном. Схватка этих бойцов чуть было не закончилась завершением карьеры для Митриона.
Браун настолько сильно попал в голову Митриону, что у того над правым глазом образовалась гематома, которая не давала ему нормально видеть. Обследование выявило у бойца перелом орбитальной кости.
Марк Хоминик (смешанные единоборства)
Канадский боец пришёл в UFC в 2011 году в качестве звезды промоушена WEC. В первом же поединке он без проблем разделался с Джорджем Рупом, отправив того в нокаут в первом же раунде.
Сразу после этого Хоминик получил право провести титульный бой против Жозе Алду. Этот поединок и стал поворотным в судьбе спортсмена. Хоминик пропустил сильнейшие удары в голову и у него над бровью образовалась большая гематома.
После этой схватки канадец так и не смог до конца восстановится. Через какое-то время Хоминик провёл ещё три поединка (все проиграл) и решил завершить карьеру.
Денис Лебедев (бокс)
Многие до сих пор помнят поединок российского боксёра Дениса Лебедева и Гильермо Джонса из Панамы, который состоялся в мае 2013 года в Москве. Уже в первом раунде, после точных попаданий Гильермо, над правым глазом Лебедева образовалось рассечение, которое буквально на глазах разрасталось в гематому. Опухоль росла от раунда к раунду, принимая всё более угрожающий вид.
В 11-м раунде обессиленный Денис Лебедев пропустил град ударов панамца, который и стал для него роковым. Россиянин не смог выдержать боли от ударов в повреждённый глаз, в результате чего судья остановил бой. Лебедев проиграл досрочно.
Интересно, что в 2015 году было принято решение аннулировать результат боя из-за положительной допинг-пробы Джонса.
Андраник Карапетян (тяжёлая атлетика)
Армянский штангист за время своей карьеры становился призёром чемпионата мира и Европы, а в 2016 году стал чемпионом Европы в категории до 77 кг.
Благодаря этому успеху Карапетян считался одним из претендентов на олимпийскую медаль в Рио-де-Жанейро, однако при выполнении упражнения спортсмен получил ужасную травму. Неудачно опуская штангу, локтевой сустав атлета вывернулся в обратную сторону.
В апреле 2017 года Карапетян вернулся в строй и принял участие на чемпионате Европы, где занял итоговое 12-е место.
Марио Фернандес (футбол)
Бразильский футболист, который в 2016 году получил гражданство России и стал основным защитником этой сборной, достаточно невезучий в плане травм.
Первую травму головы и перелом носа Фернандес получил всего через 4 месяца после перехода в ЦСКА в 2012 году. В январе 2013 года Марио покинул поле на носилках, получив сотрясение мозга.
Два года спустя Фернандес вновь сломал нос в столкновении с Василием Березуцким, а в 2016 году российский бразилец дважды получал сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ну и наконец, в ноябре 2018 года Фернандес вновь покинул поле на носилках, после того как получил коленом в затылок от Александра Коларова из "Ромы".
Эдуардо да Силва (футбол)
Хорватский футболист бразильского происхождения мог сделать ошеломляющую карьеру в Англии, но всё изменилось в одно мгновение. В феврале 2008 года в матче с "Бирмингемом" Эдуардо столкнулся с защитником и получил открытый перелом ноги.
Бразильский хорват смог вернуться на поле через год, но это был уже совсем другой футболист. Из основного игрока "Арсенала" он превратился в того, кто выходит на последние 10 минут матча. На большее у футболиста просто не хватало сил.
Эдуардо решил перезапустить свою карьеру и перешёл в донецкий "Шахтёр", где стал одним из ключевых игроков. Со временем всё-таки возраст и старые болячки начали давать о себе знать. Тем не менее, такая длинная карьера, после такой тяжёлой травмы - это само по себе чудо.
Рихард Зедник (хоккей)
Словацкий хоккеист в 2018 году получил одну из самых страшных травм в истории мирового спорта. Во время матча "Флорида Пантерз" и "Баффало Сейбрз" Зедник столкнулся с Олли Йокиненом, который случайно лезвием конька распорол сонную артерию словацкого хоккеиста.
Кровь ручьем хлынула на лёд и только благодаря своевременной реакции медицинского персонала хоккеист остался жив. Зедник потерял около двух литров крови.
Стоить отдать должное хоккеисту, который уже через несколько месяцев был в строю. Отыграв во "Флориде" еще сезон Зедник навсегда покинул НХЛ и заключил двухлетний контракт с ярославским "Локомотивом".
Джибриль Сиссе (футбол)
Экстравагантный француз запомнился многим любителям футбола своими причёсками, татуировками и съёмками в фильме "Такси 4". Однако, футболистом Сиссе тоже был талантливым.
В 2004 году карьера Джибриля, который на тот момент выступал за "Ливерпуль", оказалась под серьезной угрозой. В матче против "Блэкберна" нападающий зацепился ногой за газон, а защитник сзади нанёс ему неумышленный удар.
В результате Сиссе получил открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Травма нарушила кровообращение и только благодаря врачам "Ливерпуля" Сиссе смог избежать ампутации ноги.
Спустя 5 месяцев француз вернулся на футбольное поле, а в финале Лиги чемпионов 2005 года против "Милана" реализовал удар в серии послематчевых пенальти и принёс команде победу в главном клубном турнире Европы.
Антонио Маргарито (бокс)
В 2010 году состоялся боксёрский поединок между мексиканцем Антонио Маргарито и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Во время боя Маргарито получил серьёзное рассечение под глазом, в связи с чем Пакьяо даже просил рефери прекратить бой, однако судья позволил боксерам провести все 12 раундов.
Филиппинец превосходил соперника на протяжении всего поединка, что отразилось на лице Маргарито. После боя медиками было установлено, что Маргарито получил серьёзную травму, перелом правой дужки глаза. Сам мексиканец признался, что такой сильный урон ему ещё никто не наносил.