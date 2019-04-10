Молодой латвийский тяжелоатлет Сухарев взял бронзу на чемпионате Европы

Молодой латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев на чемпионате Европы, проходящем в грузинском Батуми, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма, сообщает LETA.
20-летний Сухарев в сумме набрал 354 килограмма:
- В рывке Сухарев поднял штангу весом 155, 160 и 162 кг, обновив рекорд Европы среди юниоров и выиграв малую золотую медаль в этой дисциплине.
- В толчке ему под силу оказались 183, 187 и 192 кг, таким образом он снова улучшил рекорд Европы среди юниоров и занял пятое место в дисциплине.
Чемпионом Европы стал итальянец Антонио Пиколатто, который в сумме поднял 356 кг (155+201), второе место у белоруса Петра Асаенока - 355 кг (159+196).
Напомним, ранее латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха в Батуми стала чемпионкой Европы в весовой категории до 59 килограммов. Таким образом, она защитила титул, завоеванный год назад.
Латвию на чемпионате Европы также представляют Артур Плесниекс, Вадим Кожевников, Арманд Межинскис и Янис Гришковс.