Ср, 10.04.2019

Молодой латвийский тяжелоатлет Сухарев взял бронзу на чемпионате Европы

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ФОТО: EPA/Scanpix

Молодой латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев на чемпионате Европы, проходящем в грузинском Батуми, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма, сообщает LETA.

20-летний Сухарев в сумме набрал 354 килограмма:

  • В рывке Сухарев поднял штангу весом 155, 160 и 162 кг, обновив рекорд Европы среди юниоров и выиграв малую золотую медаль в этой дисциплине.
  • В толчке ему под силу оказались 183, 187 и 192 кг, таким образом он снова улучшил рекорд Европы среди юниоров и занял пятое место в дисциплине.

Чемпионом Европы стал итальянец Антонио Пиколатто, который в сумме поднял 356 кг (155+201), второе место у белоруса Петра Асаенока - 355 кг (159+196).

Напомним, ранее латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха в Батуми стала чемпионкой Европы в весовой категории до 59 килограммов. Таким образом, она защитила титул, завоеванный год назад.

Латвию на чемпионате Европы также представляют Артур Плесниекс, Вадим Кожевников, Арманд Межинскис и Янис Гришковс.

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