14-летней российской пловчихе устроили травлю после победы над чемпионкой

Звезда российского плавания Юлия Ефимова не смогла выполнить критерий отбора на чемпионат мира на дистанции 200 м брассом. На чемпионате России она оказалась лишь на третьем месте.

Победу на чемпионате России одержала 14-летняя Чикунова, показав результат, который позволил бы ей войти в шестёрку сильнейших на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Но тренерский штаб сборной решил по-другому и принял решение не включать её в заявку национальной команды на мировое первенство, а вместо этого отправить Чикунову на юношеский чемпионат Европы. Место Чикуновой займёт Ефимова.

Интересно, что та же Ефимова дебютировала на чемпионатах мира в 15 лет, а на Олимпиаду в Пекин отправилась в 16.

Болельщики не поверили в то, что Ефимова могла кому-нибудь проиграть. Многие считают, что Ефимова в любом состоянии может одержать победу, а значит победить "великую чемпионку" можно только с помощью запрещённых препаратов.

"После этой победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев. Писали, что она употребляет анабол, другие таблетки. Всё это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику", - сказал ТАСС личный тренер Чикуновой Юрий Маслов.

Вот так победа на чемпионате России обернулась для Чикуновой сплошными проблемами - заслуженное место в сборной у неё отобрали, а в интернете началась настоящая травля из-за того, что она "уделала" лучшую пловчиху России.