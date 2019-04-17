Ср, 17.04.2019
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Макгрегор похвалил Овечкина за нокаут в НХЛ: "Настоящий русский"

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ФОТО: Boxing News Now/Twitter

В понедельник, 15 апреля, во время матча плей-офф НХЛ между "Вашингтоном" и "Каролиной" произошла драка между двумя российскими хоккеистами - Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.

33-летний Овечкин одержал уверенную победу в этой дуэли и отправил 19-летнего Свечникова в нокаут. Успех лидера "Вашингтона" прокомментировал ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор.

"Поздравляю Овечкина. Настоящий русский. Был рад встретиться с тобой в Москве. Скоро увидимся снова. Они могут убежать, но не спрятаться", - написал ирландец в своём Twitter.

Для Овечкина эта драка стала первой с 12 декабря 2010 года, сообщает ESPN. В свою очередь 19-летний Свечников провёл свой первый бой в НХЛ.

33-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, однако в прошедшем матче его команда потерпела разгромное поражение от "Каролина Харрикейнз" со счетом 0:5. Несмотря на поражение, "Вашингтон" по-прежнему ведёт в серии - 2:1.

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