Макгрегор похвалил Овечкина за нокаут в НХЛ: "Настоящий русский"

В понедельник, 15 апреля, во время матча плей-офф НХЛ между "Вашингтоном" и "Каролиной" произошла драка между двумя российскими хоккеистами - Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.
33-летний Овечкин одержал уверенную победу в этой дуэли и отправил 19-летнего Свечникова в нокаут. Успех лидера "Вашингтона" прокомментировал ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор.
"Поздравляю Овечкина. Настоящий русский. Был рад встретиться с тобой в Москве. Скоро увидимся снова. Они могут убежать, но не спрятаться", - написал ирландец в своём Twitter.
Congrats @ovi8!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 16, 2019
A Proper Russian.
Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!
They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22
Для Овечкина эта драка стала первой с 12 декабря 2010 года, сообщает ESPN. В свою очередь 19-летний Свечников провёл свой первый бой в НХЛ.
33-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, однако в прошедшем матче его команда потерпела разгромное поражение от "Каролина Харрикейнз" со счетом 0:5. Несмотря на поражение, "Вашингтон" по-прежнему ведёт в серии - 2:1.