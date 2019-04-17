Макгрегор похвалил Овечкина за нокаут в НХЛ: "Настоящий русский"

33-летний Овечкин одержал уверенную победу в этой дуэли и отправил 19-летнего Свечникова в нокаут. Успех лидера "Вашингтона" прокомментировал ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор.

"Поздравляю Овечкина. Настоящий русский. Был рад встретиться с тобой в Москве. Скоро увидимся снова. Они могут убежать, но не спрятаться", - написал ирландец в своём Twitter.

Congrats @ovi8!

A Proper Russian.

Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!

They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 16, 2019

Для Овечкина эта драка стала первой с 12 декабря 2010 года, сообщает ESPN. В свою очередь 19-летний Свечников провёл свой первый бой в НХЛ.