Столетняя преподаватель йоги раскрыла секрет долголетия

Тао Поршон-Линч, отметившая в прошлом году 100-летний юбилей, уверена, что дожила до преклонного возраста благодаря "вечному оптимизму".

Она выросла в Индии и уже в семь лет увлеклась йогой. Тао вспоминает, как однажды увидела на пляже группу мужчин, выполняющих необычные упражнения. Ее тетя пояснила, что эти движения называются асаны, и добавила, что девушки не должны их повторять.

"Если парни могут это делать, значит, могу и я", - подумала тогда Поршон-Линч.

В подростковом возрасте она начала серьезно изучать йогу и поняла, что ее основное призвание - преподавать.

Пенсионерка по сей день ведет занятия по йоге, где учит людей позитивному мышлению и правильному дыханию.

В 2018 году Тао Поршон-Линч получила награду Падма Шри за выдающиеся заслуги.

Это четвертая из высших гражданских наград Индии, которую вручает правительство страны.

Помимо йоги женщина занимается бальными танцами.

В 2016 году она приняла участие в американском шоу America's Got Talent, где танцевала сальсу с 26-летним партнером.

Напомним,

не так давно сообщалось о самом пожилом жителе Великобритании, который шутливо назвал секретом своего долголетия "всяческое избегание смерти".