Ср, 17.04.2019
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Столетняя преподаватель йоги раскрыла секрет долголетия
Смотрите и учитесь!

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Тао Поршон-Линч

ФОТО: Ted Shaffrey/AP/Scanpix

Жительница американского города Гринбург, штат Нью-Йорк, которой 13 августа исполнится 101 год, поделилась секретом долголетия, сообщает  The State.

Тао Поршон-Линч, отметившая в прошлом году 100-летний юбилей, уверена, что дожила до преклонного возраста благодаря "вечному оптимизму".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I guess you could say I really like to live. Pardon me, I 💜 to live! #Tao💯

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Она выросла в Индии и уже в семь лет увлеклась йогой. Тао вспоминает, как однажды увидела на пляже группу мужчин, выполняющих необычные упражнения. Ее тетя пояснила, что эти движения называются асаны, и добавила, что девушки не должны их повторять.

"Если парни могут это делать, значит, могу и я", - подумала тогда Поршон-Линч.

В подростковом возрасте она начала серьезно изучать йогу и поняла, что ее основное призвание - преподавать.

Пенсионерка по сей день ведет занятия по йоге, где учит людей позитивному мышлению и правильному дыханию.

В 2018 году Тао Поршон-Линч получила награду Падма Шри за выдающиеся заслуги.

Это четвертая из высших гражданских наград Индии, которую вручает правительство страны.

Помимо йоги женщина занимается бальными танцами.

В 2016 году она приняла участие в американском шоу America's Got Talent, где танцевала сальсу с 26-летним партнером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good Morning Monday! #Tao💯

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Thank you 🙏🏽 @kamillyavuz for this lovely video you’ve composed of me. #Tao💯 ・・・

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Dancing with Sandip Soparkar. Sweet dreams everyone. And never give up your dreams. #Tao💯

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Напомним,

не так давно сообщалось о самом пожилом жителе Великобритании, который шутливо назвал секретом своего долголетия "всяческое избегание смерти".

По словам британца, за всю его жизнь мир порядком изменился, однако люди в большинстве своем остались прежними. Он также отметил прогресс в средствах передвижения, которые заметно упростили путешествия по странам.

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