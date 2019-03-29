111-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия

В пятницу, 29 марта, британец Боб Уэйтон отпраздновал свой 111-й день рождения. Столь значительную дату, как пишет издание, он отметил в доме престарелых города Альтон, графство Гэмпшир, в окружении своих друзей и знакомых.

"Я переживал присущие любому страхи, грипп, малярию, перенес две-три операции. Я уже давно должен был умереть, но я, можно сказать, боец",

- признался мужчина.

Боб добавил, что не любит находиться в центре внимания. Ему нравится знакомиться с новыми людьми и общаться с теми, кто "понимает, что значит быть человеком". Он даже попросил королеву Елизавету II, чтобы та не присылала ему "бездушную" поздравительную открытку.

"Я не понимаю, почему государство должно платить за все эти вещи, якобы подаренные от лица королевы, это ведь не лично от нее",

- говорит долгожитель.

По словам британца, за всю его долгую жизнь мир порядком изменился, однако люди в большинстве своем остались прежними. Уэйтон также отметил прогресс в средствах передвижения, которые заметно упростили путешествия по миру. Мужчина, у которого два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков, старается жить самостоятельно.

Он сам готовит еду и ходит в магазин за продуктами, используя специальные ходунки для пожилых людей, на которых уже значится новая табличка: "Боб 111".