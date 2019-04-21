Франция "засушила" сборную Латвии во втором проверочном матче

Хозяева площадки вышли вперед уже на шестой минуте матча - большинство реализовал Тедди да Коста. На четвертой минуте второго периода Флориан Шакиашвили удвоил преимущество сборной Франции, и этот гол оказался в матче последним.

В ходе встречи латвийские хоккеисты несколько раз играли в большинстве, однако реализовать его так и не сумели. Впрочем, гости и сами играли грубо, набрав 28 штрафных минут, тогда как у французов штрафа было на десять минут меньше.

После игры команды провели серию буллитов, в которой Латвия победила со счетом 3:2. В рядах сборной Латвии два броска реализовал Ренарс Крастенбергс, а еще один гол на счету Эгила Калнса.

Латвийские хоккеисты сделали 19 бросков по воротам противника, тогда как французы атаковали наши ворота на 20 раз больше.

Напомним, сборные встречались в пятницу, и тогда Латвия победила в серии буллитов со счетом 3:2, причем команда отыгралась с 0:2.

Руководил сборной Латвии в этих играх Артис Аболс, так как главный тренер команды Боб Хартли лишь в пятницу завершил сезон в КХЛ.

Это были первые проверочные матчи сборной перед чемпионатом мира.

Напомним, в этом году на чемпионате мира сборной Латвии придется обойтись без таких хоккеистов как Земгус Гиргенсонс, Микелис Редлихс, Андрис Джериньш, Мартиньш Карсумс, Ивар Пунненов. Кроме того, по-прежнему в составе клуба НХЛ "Коламбус Блу Джекетс" находится голкипер Элвис Мерзликин. Скорее всего, на ЧМ не сыграет и вратарь Янис Калниньш.