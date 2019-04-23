Помните гимнастку, которая покорила интернет? Она сделала это снова и завершила карьеру

Перед тем, как объявить о завершении выступлений, она снова эпатировала публику с номером, который стал хитом интернете и принёс ей популярность.

На студенческий соревнованиях Охаши представляла Калифорнийский университет Лос-Анджелеса и снова потрясающе исполнила упражнения под музыку Майкла Джексона.

Сообщается, что Охаши до последнего надеялась отобраться в олимпийскую сборную США, но постоянные травмы не позволили ей этого сделать.