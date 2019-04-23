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Помните гимнастку, которая покорила интернет? Она сделала это снова и завершила карьеру
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Кейтлин Охаши

ФОТО: скриншот с youtube.com

Американская гимнастка Кейтлин Охаши, которая стала популярной в начале этого года благодаря своим выступлениям, решила завершить карьеру.

Перед тем, как объявить о завершении выступлений, она снова эпатировала публику с номером, который стал хитом интернете и принёс ей популярность. 

На студенческий соревнованиях Охаши представляла Калифорнийский университет Лос-Анджелеса и снова потрясающе исполнила упражнения под музыку Майкла Джексона.

Сообщается, что Охаши до последнего надеялась отобраться в олимпийскую сборную США, но постоянные травмы не позволили ей этого сделать.

Напомним, что первое видео Кейтлин всего за пару дней собрало сотни тысяч лайков и более 30 миллионов просмотров. Два месяца спустя Охаши вновь обратила на себя внимание на студенческих соревнованиях, где принесла своей команде максимальное количество очков.

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