Помните гимнастку, которая покорила интернет? Она сделала это снова и завершила карьеру
Американская гимнастка Кейтлин Охаши, которая стала популярной в начале этого года благодаря своим выступлениям, решила завершить карьеру.
Перед тем, как объявить о завершении выступлений, она снова эпатировала публику с номером, который стал хитом интернете и принёс ей популярность.
На студенческий соревнованиях Охаши представляла Калифорнийский университет Лос-Анджелеса и снова потрясающе исполнила упражнения под музыку Майкла Джексона.
Сообщается, что Охаши до последнего надеялась отобраться в олимпийскую сборную США, но постоянные травмы не позволили ей этого сделать.
Напомним, что первое видео Кейтлин всего за пару дней собрало сотни тысяч лайков и более 30 миллионов просмотров. Два месяца спустя Охаши вновь обратила на себя внимание на студенческих соревнованиях, где принесла своей команде максимальное количество очков.