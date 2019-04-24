Одна из самых красивых фигуристок России завершила карьеру

"Катаюсь ли я, готовлюсь ли к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки. Вместе с Юлией Липницкой мы сейчас занимаемся Академией фигурного катания Ильиных и Липницкой, даем мастер-классы по всему миру", - цитирует Ильиных "Бизнес Online".

24-летняя Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым завоевала золото в командном турнире на ОИ-2014, а в индивидуальных завоевала бронзу. Также на их счету бронза и два серебра чемпионатов Европы.

После этого Ильиных начала выступать с Русланом Жиганшиным, с которым она выиграла чемпионат России (2015), завоевывала медали этапов Гран-при и других международных турниров.

В 2017 году фигуристка пробовала кататься с Антоном Шибневым, но больших успехов им достичь не удалось. В последние годы Ильиных не входила в состав сборной России.