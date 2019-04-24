Ср, 24.04.2019
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Одна из самых красивых фигуристок России завершила карьеру

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Елена Ильиных

ФОТО: instagram.com/blackswanei

Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Елена Ильиных сообщила о своём решении завершить спортивную карьеру.

"Катаюсь ли я, готовлюсь ли к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки. Вместе с Юлией Липницкой мы сейчас занимаемся Академией фигурного катания Ильиных и Липницкой, даем мастер-классы по всему миру", - цитирует Ильиных "Бизнес Online".

24-летняя Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым завоевала золото в командном турнире на ОИ-2014, а в индивидуальных завоевала бронзу. Также на их счету бронза и два серебра чемпионатов Европы.

После этого Ильиных начала выступать с Русланом Жиганшиным, с которым она выиграла чемпионат России (2015), завоевывала медали этапов Гран-при и других международных турниров.

В 2017 году фигуристка пробовала кататься с Антоном Шибневым, но больших успехов им достичь не удалось. В последние годы Ильиных не входила в состав сборной России.

После того, как все начали обсуждать завершение карьеры Елены Ильиных, фигуристка заявила РИА "Новостям", что на данный момент не расстается с любимым видом спорта. Тысячи поклонников вздохнули с облегчением, ведь ни обнажения Медведевой, ни стриптиз Туктамышевой не могут привлечь столько мужского внимания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good girls ain’t no fun, bad girls ain’t no good 😜

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Иногда хочется просто улететь✈️

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Weekends be like 🌊🌤💦

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This place always feels like home❤️

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Run this town🌃

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📷📷📷

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Gone with the wind🌪

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Shine bright 🌟 #pantene #tbt

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He was the realest, I was the baddest🖖🏿

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Swan

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Ice ice ice baby❄️ backstage @peopletalkru 💖

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Bird set free 🕊

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