Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Елена Ильиных сообщила о своём решении завершить спортивную карьеру.
"Катаюсь ли я, готовлюсь ли к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки. Вместе с Юлией Липницкой мы сейчас занимаемся Академией фигурного катания Ильиных и Липницкой, даем мастер-классы по всему миру", - цитирует Ильиных "Бизнес Online".
24-летняя Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым завоевала золото в командном турнире на ОИ-2014, а в индивидуальных завоевала бронзу. Также на их счету бронза и два серебра чемпионатов Европы.
После этого Ильиных начала выступать с Русланом Жиганшиным, с которым она выиграла чемпионат России (2015), завоевывала медали этапов Гран-при и других международных турниров.
В 2017 году фигуристка пробовала кататься с Антоном Шибневым, но больших успехов им достичь не удалось. В последние годы Ильиных не входила в состав сборной России.
После того, как все начали обсуждать завершение карьеры Елены Ильиных, фигуристка заявила РИА "Новостям", что на данный момент не расстается с любимым видом спорта. Тысячи поклонников вздохнули с облегчением, ведь ни обнажения Медведевой, ни стриптиз Туктамышевой не могут привлечь столько мужского внимания.