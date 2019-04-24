"Вентспилс" нанёс "РФШ" первое поражение в сезоне. "Рига" обыграла "Лиепаю"
Сегодня, 24 апреля, в рамках чемпионата Латвии по футболу состоялось два матча.
Вентспилс - РФШ 2:0
В первом тайме преимуществом владели гости и ничего не предвещало, что "Вентспилс" сможет открыть счёт первым. Тем не менее именно хозяевам удалось отличиться в компенсированное время. Автором гола стал Каспар Сварупс, который в падении замкнул удар Оливейры со штрафного.
Во втором тайме тренер рижан выпустил на поле Роберта Савалниекса и Максима Марусича, которые должны были освежить атаку лидера чемпионата. Правда, им не удалось спасти гостей от поражения. На 86-й минуте Тосин Айегун воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество "жёлто-синих".
Для "РФШ" это поражение стало первым в этом сезоне. Рижане великолепно начали сезон, победив в семи стартовых матчах.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties @FutbolaVirsliga spēles @fkventspils_ - Futbola klubs @RFSDaily (2:0) vārtu guvumus.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 24, 2019
1-0 Svārups 45+1' (VEN)
2-0 Aiyegun 86' (VEN)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VENvsRFS pic.twitter.com/99H327aUKe
Рига - Лиепая 1:0
В первом тайме у лиепайчан было несколько неплохих моментов. Сначала с расстояния опасно пробил Янис Икауниекс, а затем он же сделал передачу на Додо, который сотряс штангу ворот "Риги".
Первыми всё-таки забили хозяева, которые воспользовались ошибкой Дениса Иванова в своей штрафной и поразили ворота соперника. Автором гола стал Флеипе Брисола.
Во втором тайме Брисола мог удвоить преимущество "Риги", но бразилец с близкого расстояния пробил над перекладиной.
Примечательно, что обе команды провели встречу без главных тренеров. Вчера с поста главного тренера "Лиепаи" был уволен шотландский специалист Гордон Янг, а сегодня "Рига" рассталась с белорусом Олегом Кубаревым.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas @FutbolaVirsliga spēles @RigaFC_Official - @LiepajaFK (1:0) vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 24, 2019
1-0 Brisola 44' (RIG)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RIGvsLIE pic.twitter.com/Sgx9fH3oel