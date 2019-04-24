"Вентспилс" нанёс "РФШ" первое поражение в сезоне. "Рига" обыграла "Лиепаю"

Вентспилс - РФШ 2:0

В первом тайме преимуществом владели гости и ничего не предвещало, что "Вентспилс" сможет открыть счёт первым. Тем не менее именно хозяевам удалось отличиться в компенсированное время. Автором гола стал Каспар Сварупс, который в падении замкнул удар Оливейры со штрафного.

Во втором тайме тренер рижан выпустил на поле Роберта Савалниекса и Максима Марусича, которые должны были освежить атаку лидера чемпионата. Правда, им не удалось спасти гостей от поражения. На 86-й минуте Тосин Айегун воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество "жёлто-синих".

Для "РФШ" это поражение стало первым в этом сезоне. Рижане великолепно начали сезон, победив в семи стартовых матчах.

Рига - Лиепая 1:0

В первом тайме у лиепайчан было несколько неплохих моментов. Сначала с расстояния опасно пробил Янис Икауниекс, а затем он же сделал передачу на Додо, который сотряс штангу ворот "Риги".

Первыми всё-таки забили хозяева, которые воспользовались ошибкой Дениса Иванова в своей штрафной и поразили ворота соперника. Автором гола стал Флеипе Брисола.

Во втором тайме Брисола мог удвоить преимущество "Риги", но бразилец с близкого расстояния пробил над перекладиной.