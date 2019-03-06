TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - игрок клуба RFS Роберт Савалниекс.

Роберт Савалниекс

  • Дата рождения: 4.02.1993
  • Позиция: Полузащитник
  • Матчи/голы за сборную: 12/0
  • Клуб: RFS

Блиц-интервью. 20 вопросов Роберту Савалниексу

Футбол с ранних лет

Футбольная карьера — это был несложный выбор для Роберта, у которого и отец и старший брат занимались этим видом спорта. Роберт с детства видел только футбольный мяч, ходил на папины игры, подавал там мячи, смотрел игры по телевизору и уже к шести годам знал очень многих европейских футболистов.

С детства Савалниекс болеет за «Манчестер Юнайтед», поэтому во время блиц-интервью ответил, что хотел бы встретить старость в Манчестере, чтобы ходить на все игры этой команды.

«Всё началось с Дэвида Бекхэма — он был на пике тогда. Первая моя футбольная майка была с его фамилией и с логотипом японской корпорации Sharp на груди. Не знаю, где её достал отец».

Дэвид Бекхэм в составе "Манчестер Юнайтед", 1999 год

ФОТО: ALEX TROVATI/AP/Scanpix

Роберт вспоминает, что отец всегда хотел, чтобы сын стал футболистом, но об этом не говорил. Он не хотел заставлять ходить его на тренировки, а чтобы сын сам сделал свой выбор и полюбил эту игру.

«Был, кстати, момент, когда мне не хотелось заниматься футболом. Я начал интересоваться баскетболом. Папа сказал - иди на баскетбол. Я позанимался два месяца и понял, что футбол мне ближе и вернулся».

Сейчас у Роберта подрастает сын. Марселю всего 2 года и 4 месяца, но ему уже не нужно прививать любовь к футболу. «У нас дома уже около десяти футбольных мячей и каждый раз, когда он видит новый - ему нужно его купить».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие родители не хотят, чтобы ребёнок повторял их путь. Это связано с тем, что родители знают обо всех минусах своей профессии, а ребёнок со стороны видит совсем другую картину.

«Я не против, чтобы сын стал футболистом. Во-первых, это интересно, а во-вторых, ты можешь зарабатывать деньги тем, что ты любишь делать. В любом случае это будет его выбор - как он решит, так и будет».

Когда же следует отдавать ребёнка в футбольную школу? Сам Роберт пошёл достаточно рано — в 5 лет. «Думаю, что ребёнка можно отправлять на футбол очень маленьким. В начале они всё равно не будут ничего понимать в этой игре, и для них это будет скорее физкультурой».

«Папа рассказывал, что я стоял в центре поля, ковырялся в носу и не понимал что происходит вокруг. Года через три, начинаешь понимать, забивать голы и отдавать передачи - тогда уже становится интереснее».

Валмиера - Лиепая - Рига

Роберт родился в Валмиере, но в 12 лет переехал в Лиепаю. Для Латвии это довольно редкое явление. В Европе это встречается чаще, когда ты играешь за маленький клуб, тебя замечает академия из города побольше и приглашает к себе. Кроме Савалниекса, на ум приходит только Александр Цауня, который примерно в таком же возрасте переехал из Даугавпилса в рижское «Сконто».

Александр Цауня, "Сконто" (2007 год)

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Естественно, решение отпустить ребёнка в столь юном возрасте одного в другой город далось нелегко. Мама Роберта была против, но папа знал, что это хороший шанс, потому что в Валмиере не было хорошей детской футбольной школы. В итоге, папа уговорил маму и так начался футбольный путь Роберта Савалниекса.

«Я переехал в Лиепаю без родителей и жил там в интернате. У меня были все условия — учёба, еда, жильё. Это ничего не стоило моим родителям - за всё платил клуб. Нужно было просто тренироваться и всё».

Савалниекс жил в интернате, где помимо него было ещё 40 человек, в том числе хоккеисты. В начале он ездил домой каждую пятницу после школы. Сейчас Роберт считает себя лиепайчанином. Оттуда родом и его невеста, вместе с которой три года назад они перебрались в Ригу, когда Савалниекс перешёл на правах аренды в Riga FC, а затем подписал контракт с RFS. Родители продолжают жить в Валмиере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О самой сложной неделе в карьере

Это было в 2014 году, когда Роберт отправился в Польшу на предсезонные сборы вместе с командой «Ягеллония» из города Белосток. Тогда Савалниекс проходил просмотр в польском клубе и был ещё без контракта. Просмотр в новой команде всегда связан с боязнью получить травму, потому что игрок рискует остаться без команды и с травмой, которую придётся лечить за свои деньги.

«Во время просмотра было четыре тренировки в день. Мы вставали в 7 утра, бегали по пляжу, потом занимались в тренажёрном зале, завтракали, шли на футбольное поле, обедали и только потом немного отдыхали, а после - снова на поле».

Роберт говорит, что предсезонные сборы - это всегда сложно, но эти были особенно тяжёлыми для него. Это связано с тем, что у каждого тренера свой подход и взгляд на то, как заниматься с командой.

Об игре в чемпионате Польши

Роберт прошёл тот просмотр и подписал контракт с «Ягеллонией». Договор был рассчитан на 6 месяцев с возможностью продлить его на 2 года, но должно было быть выполнено одно условие - Савалниекс должен был сыграть за команду из Белостока определённое количество матчей, чтобы контракт продлился автоматически.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debija!👊👊🙉🙉👌👍

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«Тренер, который взял меня в команду, был уволен спустя три матча. Пришёл новый наставник, для которого половина команды не входила в планы. Это классическая история в футболе, когда новый тренер приходит и будущее легионеров становится под вопросом».

К сожалению, так и есть. Ритварс Ругинс в нашем предыдущем интервью рассказывал точно такую же историю про свой опыт в Украине. Внезапная смена тренера - это всегда стресс для игроков.

Что касается чемпионата Польши, в котором Савалниекс всё-таки провёл несколько матчей, то по его мнению, он не сильно отличается от латвийского чемпионата в футбольном плане. В последние годы наш чемпионат заметно прибавил, у многих команд появились деньги, к нам приезжают хорошие легионеры и уровень чемпионата растёт, считает Савалниекс.

«Самая большая разница в инфраструктуре, стадионах, количестве зрителей на трибунах, а также в том, что все игры чемпионата Польши показывают по телевизору в хорошем качестве».

С этим сложно не согласиться. В Польше действительно очень раскручен бренд местного чемпионата. На это ушли долгие годы, но сегодня он вызывает интерес у миллионов людей как в Польше, так и за её пределами. Вам не составит труда купить в первом попавшемся киоске журнал или газету, посвящённую местному чемпионату. У всех команд Высшей Лиги есть интернет-магазин, где можно купить атрибутику любимой команды или билеты на матч. У нас с этим гораздо сложнее.

«Развитие их чемпионата помогает польским футболистам уезжать сразу в европейские топ-лиги. Сейчас практически все поляки, которые уезжают в Европу, находят работу в хорошей команде. Потом они проявляют себя и переходят на следующий уровень. Взять того же Кшиштофа Пёнтека, который ещё год назад играл в Польше, а сегодня блистает в Милане».

Кшиштоф Пёнтек

ФОТО: Marcin Karczewski/imago/Newspix/Scanpix

О футбольных болельщиках и низкой посещаемости

Сейчас непростые времена для сборной Латвии. Многих фанатов отвернули от себя плохие результаты команды в последнее время. Савалниекс говорит, что фанаты начинают «троллить» футболистов даже если игра не была такой уж плохой. Видимо, это связано с прошлыми результатами. Зрители требовательны и изменить такое отношение можно только победами.

Роберт также считает, что во многом посещаемость на стадионах низкая из-за того, что у нас «плохо снимают футбол».

«Если бы матч сборной Латвии и Литвы проходил при заполненных трибунах, его бы показывали по телевизору в HD качестве, то футбол выглядел бы гораздо интереснее. У нас снимают на одну камеру, которая ездит вправо и влево, где-то на фоне едет поезд… Такое, конечно, тяжело смотреть по телевизору».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spēlē pret @fkventspilsofficial vienīgo vārtu autors mūsu komandas labā. #RFSvsVEN #Virsliga2018 #bestmoments_RFS

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Тем не менее, Роберт считает, что если бы люди заполняли трибуны на каждом матче, то сама атмосфера принесла бы им удовольствие. Тоже самое касается чемпионата Латвии, который становится гораздо сильнее - возросла конкуренция, приезжают сильные легионеры и за матчами становится интереснее следить, считает Роберт.

Многие команды, которые представлены в чемпионате Латвии, стараются разными способами привлекать людей на стадион. Устраивают разные околофутбольные мероприятия, концерты, развлечения для детей, но люди почему-то не очень отзывчивы и посещаемость - это по-прежнему головная боль руководства команд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇱🇻🇱🇻

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Роберт вспоминает, что когда он играл в Лиепае, клуб проводил конкурс. Нужно было на протяжении всего сезона собирать буклетики с домашних матчей команды и билеты, подтверждающие, что ты был на игре. В конце сезона проводилась лотерея, в которой главным призом был автомобиль.

«У тебя есть возможность выиграть машину - это ведь хороший подарок? Большая вероятность выиграть автомобиль, а в розыгрыше принимало участие всего около 40 человек. Такие хорошие подарки, но людям всё равно неинтересно провести 2 часа в неделю на свежем воздухе».

На играх сборной ситуация чуть лучше, но тоже далека от идеальной. Стадион заполняется лишь тогда, когда к нам приезжают топовые команды.

«Почему не прийти, не поддержать свою сборную, которая играет дома всего несколько раз в году, в которой собраны лучшие игроки, даже если мы играем с условной Андоррой. Почему не придти, не поболеть за нас? Может быть это поможет на поле».

Жизнь в Риге

В прошлом году RFS, за который выступает Савалниекс, заняла третье место в чемпионате Латвии. Казалось бы, хорошее, призовое место. Правда, стоит учитывать, что клуб большую часть предыдущего сезона возглавлял турнирную таблицу, имея довольно солидный отрыв от преследователей. Ближе к концу первенства команда растеряла всё и опустилась на третью строчку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 games 12 points! 🔵⚪️🔵 GO @fk_rfs

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В этом сезоне RFS ставит перед собой максимальные цели - победа в Кубке и чемпионате Латвии, а также постараться пройти как можно дальше в еврокубках. Что касается Савалниекса, то помимо успехов с клубом, ему бы хотелось хорошо провести отборочный турнир на Евро-2020 и открыть счёт голам за сборную.

О Славише Стояновиче - новом тренере сборной

1 марта Латвийская Федерация Футбола (ЛФФ) наконец назвала имя нового главного тренера национальной команды. Им стал сербский специалист Славиша Стоянович, который до этого работал в таких командах как «Црвена Звезда», «Левски», а также возглавлял сборные ОАЭ и Словении.

«Чего я жду от нового тренера? Хочу чтобы была хорошая атмосфера в команде, чтобы тренер помог улучшить результат. Это главное. Кого он будет вызывать в эту сборную - это уже его решение».

Это уже второй подряд иностранный специалист у руля нашей сборной. До Стояновича национальной командой руководил финский тренер Миксу Паателайнен. Под его управлением сборная в 2018 году одержала всего одну победу - это катастрофически мало. Контракт с 52-летним тренером не был продлён.

Миксу Паателайнен

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

«Мне он нравился. Он создал хорошую атмосферу в команде. Тренер шутил, мог посмеяться над собой, над своими коллегами. Было классно, просто не было результата. Думаю, что он просто не успел построить команду», - считает Савалниекс.

Артур Карашаускс, например, который был одним из наших предыдущих героев, считает, что большое значение имеет язык, на котором тренер общается с командой. Мотивация на английском языке, воспринимается совсем по-другому, а русскоязычный тренер давал бы команде совсем другие эмоции, считает нападающий.

Савалниекс уверен, что это абсолютно неважно. Главное, чтобы тренера все понимали в команде.

«Миксу был очень эмоциональным и то, что он передавал на английском — это очень заводило и мотивировало. Когда он злился, было даже немного страшно. Он мог говорить даже на немецком, я бы всё равно завёлся».

О жеребьёвке и шансах сборной в отборе на ЕВРО-2020

2 декабря состоялась жеребьёвка отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Соперниками Латвии на групповом этапе станут: Польша, Австрия, Израиль, Словения и Македония. Первая игра уже совсем скоро — 21 марта на выезде против Македонии.

«Группа сильная. Да, в ней нет топ-команд, но такая группа даже тяжелее. Здесь все сильные и непонятно, чего от кого ждать».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latvia🇱🇻🇱🇻

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По мнению Савалниекса, очень многое будет зависеть от самих футболистов и их формы. Проблема в том, что по всей Европе чемпионаты уже в самом разгаре, а у нас он начнётся только 9-го марта. Именно поэтому, скорее всего, игроки ещё не будут в своей лучшей форме.

Нам, в свою очередь, остаётся надеяться, что поздний старт внутреннего чемпионата не отразится на первых играх сборной и мы сможем набрать очки в выездных матчах против Македонии и Польши.

Продолжение следует...