TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - игрок клуба RFS Роберт Савалниекс.

Роберт Савалниекс

Дата рождения: 4.02.1993

4.02.1993 Позиция: Полузащитник

Полузащитник Матчи/голы за сборную: 12/0

12/0 Клуб: RFS

Блиц-интервью. 20 вопросов Роберту Савалниексу

Футбол с ранних лет

Футбольная карьера — это был несложный выбор для Роберта, у которого и отец и старший брат занимались этим видом спорта. Роберт с детства видел только футбольный мяч, ходил на папины игры, подавал там мячи, смотрел игры по телевизору и уже к шести годам знал очень многих европейских футболистов.

С детства Савалниекс болеет за «Манчестер Юнайтед», поэтому во время блиц-интервью ответил, что хотел бы встретить старость в Манчестере, чтобы ходить на все игры этой команды.

«Всё началось с Дэвида Бекхэма — он был на пике тогда. Первая моя футбольная майка была с его фамилией и с логотипом японской корпорации Sharp на груди. Не знаю, где её достал отец».

Дэвид Бекхэм в составе "Манчестер Юнайтед", 1999 год ФОТО: ALEX TROVATI/AP/Scanpix

Роберт вспоминает, что отец всегда хотел, чтобы сын стал футболистом, но об этом не говорил. Он не хотел заставлять ходить его на тренировки, а чтобы сын сам сделал свой выбор и полюбил эту игру.

«Был, кстати, момент, когда мне не хотелось заниматься футболом. Я начал интересоваться баскетболом. Папа сказал - иди на баскетбол. Я позанимался два месяца и понял, что футбол мне ближе и вернулся».

Сейчас у Роберта подрастает сын. Марселю всего 2 года и 4 месяца, но ему уже не нужно прививать любовь к футболу. «У нас дома уже около десяти футбольных мячей и каждый раз, когда он видит новый - ему нужно его купить».

Многие родители не хотят, чтобы ребёнок повторял их путь. Это связано с тем, что родители знают обо всех минусах своей профессии, а ребёнок со стороны видит совсем другую картину.

«Я не против, чтобы сын стал футболистом. Во-первых, это интересно, а во-вторых, ты можешь зарабатывать деньги тем, что ты любишь делать. В любом случае это будет его выбор - как он решит, так и будет».

Когда же следует отдавать ребёнка в футбольную школу? Сам Роберт пошёл достаточно рано — в 5 лет. «Думаю, что ребёнка можно отправлять на футбол очень маленьким. В начале они всё равно не будут ничего понимать в этой игре, и для них это будет скорее физкультурой».

«Папа рассказывал, что я стоял в центре поля, ковырялся в носу и не понимал что происходит вокруг. Года через три, начинаешь понимать, забивать голы и отдавать передачи - тогда уже становится интереснее».

Валмиера - Лиепая - Рига

Роберт родился в Валмиере, но в 12 лет переехал в Лиепаю. Для Латвии это довольно редкое явление. В Европе это встречается чаще, когда ты играешь за маленький клуб, тебя замечает академия из города побольше и приглашает к себе. Кроме Савалниекса, на ум приходит только Александр Цауня, который примерно в таком же возрасте переехал из Даугавпилса в рижское «Сконто».

Александр Цауня, "Сконто" (2007 год) ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Естественно, решение отпустить ребёнка в столь юном возрасте одного в другой город далось нелегко. Мама Роберта была против, но папа знал, что это хороший шанс, потому что в Валмиере не было хорошей детской футбольной школы. В итоге, папа уговорил маму и так начался футбольный путь Роберта Савалниекса.

«Я переехал в Лиепаю без родителей и жил там в интернате. У меня были все условия — учёба, еда, жильё. Это ничего не стоило моим родителям - за всё платил клуб. Нужно было просто тренироваться и всё».

Савалниекс жил в интернате, где помимо него было ещё 40 человек, в том числе хоккеисты. В начале он ездил домой каждую пятницу после школы. Сейчас Роберт считает себя лиепайчанином. Оттуда родом и его невеста, вместе с которой три года назад они перебрались в Ригу, когда Савалниекс перешёл на правах аренды в Riga FC, а затем подписал контракт с RFS. Родители продолжают жить в Валмиере.

О самой сложной неделе в карьере

Это было в 2014 году, когда Роберт отправился в Польшу на предсезонные сборы вместе с командой «Ягеллония» из города Белосток. Тогда Савалниекс проходил просмотр в польском клубе и был ещё без контракта. Просмотр в новой команде всегда связан с боязнью получить травму, потому что игрок рискует остаться без команды и с травмой, которую придётся лечить за свои деньги.

«Во время просмотра было четыре тренировки в день. Мы вставали в 7 утра, бегали по пляжу, потом занимались в тренажёрном зале, завтракали, шли на футбольное поле, обедали и только потом немного отдыхали, а после - снова на поле».

Роберт говорит, что предсезонные сборы - это всегда сложно, но эти были особенно тяжёлыми для него. Это связано с тем, что у каждого тренера свой подход и взгляд на то, как заниматься с командой.

Об игре в чемпионате Польши

Роберт прошёл тот просмотр и подписал контракт с «Ягеллонией». Договор был рассчитан на 6 месяцев с возможностью продлить его на 2 года, но должно было быть выполнено одно условие - Савалниекс должен был сыграть за команду из Белостока определённое количество матчей, чтобы контракт продлился автоматически.

«Тренер, который взял меня в команду, был уволен спустя три матча. Пришёл новый наставник, для которого половина команды не входила в планы. Это классическая история в футболе, когда новый тренер приходит и будущее легионеров становится под вопросом».

К сожалению, так и есть. Ритварс Ругинс в нашем предыдущем интервью рассказывал точно такую же историю про свой опыт в Украине. Внезапная смена тренера - это всегда стресс для игроков.

Что касается чемпионата Польши, в котором Савалниекс всё-таки провёл несколько матчей, то по его мнению, он не сильно отличается от латвийского чемпионата в футбольном плане. В последние годы наш чемпионат заметно прибавил, у многих команд появились деньги, к нам приезжают хорошие легионеры и уровень чемпионата растёт, считает Савалниекс.

«Самая большая разница в инфраструктуре, стадионах, количестве зрителей на трибунах, а также в том, что все игры чемпионата Польши показывают по телевизору в хорошем качестве».

С этим сложно не согласиться. В Польше действительно очень раскручен бренд местного чемпионата. На это ушли долгие годы, но сегодня он вызывает интерес у миллионов людей как в Польше, так и за её пределами. Вам не составит труда купить в первом попавшемся киоске журнал или газету, посвящённую местному чемпионату. У всех команд Высшей Лиги есть интернет-магазин, где можно купить атрибутику любимой команды или билеты на матч. У нас с этим гораздо сложнее.

«Развитие их чемпионата помогает польским футболистам уезжать сразу в европейские топ-лиги. Сейчас практически все поляки, которые уезжают в Европу, находят работу в хорошей команде. Потом они проявляют себя и переходят на следующий уровень. Взять того же Кшиштофа Пёнтека, который ещё год назад играл в Польше, а сегодня блистает в Милане».

Кшиштоф Пёнтек ФОТО: Marcin Karczewski/imago/Newspix/Scanpix

О футбольных болельщиках и низкой посещаемости

Сейчас непростые времена для сборной Латвии. Многих фанатов отвернули от себя плохие результаты команды в последнее время. Савалниекс говорит, что фанаты начинают «троллить» футболистов даже если игра не была такой уж плохой. Видимо, это связано с прошлыми результатами. Зрители требовательны и изменить такое отношение можно только победами.

Роберт также считает, что во многом посещаемость на стадионах низкая из-за того, что у нас «плохо снимают футбол».

«Если бы матч сборной Латвии и Литвы проходил при заполненных трибунах, его бы показывали по телевизору в HD качестве, то футбол выглядел бы гораздо интереснее. У нас снимают на одну камеру, которая ездит вправо и влево, где-то на фоне едет поезд… Такое, конечно, тяжело смотреть по телевизору».

Тем не менее, Роберт считает, что если бы люди заполняли трибуны на каждом матче, то сама атмосфера принесла бы им удовольствие. Тоже самое касается чемпионата Латвии, который становится гораздо сильнее - возросла конкуренция, приезжают сильные легионеры и за матчами становится интереснее следить, считает Роберт.

Многие команды, которые представлены в чемпионате Латвии, стараются разными способами привлекать людей на стадион. Устраивают разные околофутбольные мероприятия, концерты, развлечения для детей, но люди почему-то не очень отзывчивы и посещаемость - это по-прежнему головная боль руководства команд.

Роберт вспоминает, что когда он играл в Лиепае, клуб проводил конкурс. Нужно было на протяжении всего сезона собирать буклетики с домашних матчей команды и билеты, подтверждающие, что ты был на игре. В конце сезона проводилась лотерея, в которой главным призом был автомобиль.

«У тебя есть возможность выиграть машину - это ведь хороший подарок? Большая вероятность выиграть автомобиль, а в розыгрыше принимало участие всего около 40 человек. Такие хорошие подарки, но людям всё равно неинтересно провести 2 часа в неделю на свежем воздухе».

На играх сборной ситуация чуть лучше, но тоже далека от идеальной. Стадион заполняется лишь тогда, когда к нам приезжают топовые команды.

«Почему не прийти, не поддержать свою сборную, которая играет дома всего несколько раз в году, в которой собраны лучшие игроки, даже если мы играем с условной Андоррой. Почему не придти, не поболеть за нас? Может быть это поможет на поле».

Жизнь в Риге

В прошлом году RFS, за который выступает Савалниекс, заняла третье место в чемпионате Латвии. Казалось бы, хорошее, призовое место. Правда, стоит учитывать, что клуб большую часть предыдущего сезона возглавлял турнирную таблицу, имея довольно солидный отрыв от преследователей. Ближе к концу первенства команда растеряла всё и опустилась на третью строчку.

В этом сезоне RFS ставит перед собой максимальные цели - победа в Кубке и чемпионате Латвии, а также постараться пройти как можно дальше в еврокубках. Что касается Савалниекса, то помимо успехов с клубом, ему бы хотелось хорошо провести отборочный турнир на Евро-2020 и открыть счёт голам за сборную.

О Славише Стояновиче - новом тренере сборной

1 марта Латвийская Федерация Футбола (ЛФФ) наконец назвала имя нового главного тренера национальной команды. Им стал сербский специалист Славиша Стоянович, который до этого работал в таких командах как «Црвена Звезда», «Левски», а также возглавлял сборные ОАЭ и Словении.

«Чего я жду от нового тренера? Хочу чтобы была хорошая атмосфера в команде, чтобы тренер помог улучшить результат. Это главное. Кого он будет вызывать в эту сборную - это уже его решение».

Это уже второй подряд иностранный специалист у руля нашей сборной. До Стояновича национальной командой руководил финский тренер Миксу Паателайнен. Под его управлением сборная в 2018 году одержала всего одну победу - это катастрофически мало. Контракт с 52-летним тренером не был продлён.

Миксу Паателайнен ФОТО: Evija Trifanova/LETA

«Мне он нравился. Он создал хорошую атмосферу в команде. Тренер шутил, мог посмеяться над собой, над своими коллегами. Было классно, просто не было результата. Думаю, что он просто не успел построить команду», - считает Савалниекс.

Артур Карашаускс, например, который был одним из наших предыдущих героев, считает, что большое значение имеет язык, на котором тренер общается с командой. Мотивация на английском языке, воспринимается совсем по-другому, а русскоязычный тренер давал бы команде совсем другие эмоции, считает нападающий.

Савалниекс уверен, что это абсолютно неважно. Главное, чтобы тренера все понимали в команде.

«Миксу был очень эмоциональным и то, что он передавал на английском — это очень заводило и мотивировало. Когда он злился, было даже немного страшно. Он мог говорить даже на немецком, я бы всё равно завёлся».

О жеребьёвке и шансах сборной в отборе на ЕВРО-2020

2 декабря состоялась жеребьёвка отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Соперниками Латвии на групповом этапе станут: Польша, Австрия, Израиль, Словения и Македония. Первая игра уже совсем скоро — 21 марта на выезде против Македонии.

«Группа сильная. Да, в ней нет топ-команд, но такая группа даже тяжелее. Здесь все сильные и непонятно, чего от кого ждать».

По мнению Савалниекса, очень многое будет зависеть от самих футболистов и их формы. Проблема в том, что по всей Европе чемпионаты уже в самом разгаре, а у нас он начнётся только 9-го марта. Именно поэтому, скорее всего, игроки ещё не будут в своей лучшей форме.

Нам, в свою очередь, остаётся надеяться, что поздний старт внутреннего чемпионата не отразится на первых играх сборной и мы сможем набрать очки в выездных матчах против Македонии и Польши.