Никогда не повторять: 8 ошибок при бритье ног

1. Утреннее бритье

Как бы это странно ни звучало, но брить ноги надо только вечером. Все дело в том, что во время сна ноги слегка опухают, что провоцирует скрывание прикорневой части волосков.

Если процедуру проводить сразу после того, как проснулись, то вероятно образование темных "пеньков", как только ноги придут в норму.

К тому же не стоит начинать процедуру сразу, как ложитесь в ванну. Необходимо выждать минут 10-15, что позволит волосам стать мягче, а фолликулам раскрыться.

2. Использование мыла

Очень многие девушки используют различные сподручные средства для бритья ног. Например, мыло. В целом придумать средство на замену крема для бритья - не такая уж и плохая идея. Но только не мыло.

Дело в том, что оно неровно покрывает кожу, из-за чего бритва очень плохо скользит, увеличивая риск повреждений и раздражения.

3. Отказ от скрабов

Скраб необходимо использовать 2-3 раза в неделю, чтобы избавить кожу от омертвевших клеток и облегчить процесс бритья ног.

Особенно это полезно при проблеме с вросшими волосами.

В противном случае вы рискуете никогда не избавиться от нежелательных волосков и продолжите ходить с колючими ногами.

4. Тупая бритва

Бритва должна быть острой, чтобы подцепить волосок и сделать кожу ровной. Лучше всего в домашних условиях использовать качественные станки со сменными насадками. Чем больше лезвий - тем меньше придется водить по коже, чтобы побрить ноги идеально. А это приведет к отсутствию раздражения, покраснений. Поэтому забудьте о многократном использовании одноразовой бритвы и раскошельтесь на подходящий инструмент.

Отдельная история – забыть, когда последний раз меняли лезвие. Если не можете вспомнить, то выкидывайте старое немедленно!

А в идеале заведите небольшой блокнот в ванной, где будете делать пометки о смене лезвия, или же тренируйте память.

5. Неправильные направления

Люди делятся на несколько типов: те, кто бреет ноги вверх, те, кто делает это вниз, а есть и такие, которые осуществляют бритье ног сразу в двух направлениях. Это в итоге приводит к печальным последствиям, в том числе к раздражению кожи. Запомните, что правильно брить ноги нужно только в одном направлении – против роста волос.

К тому же не стоит несколько раз проводить бритвой по одному и тому же месту. В таком случае вы просто спровоцируете раздражение.

6. Спиртовые растворы

Завершив бритье ног, необходимо воспользоваться лосьоном после бритья. Но нужно убедиться, что в его составе не имеется спирта, иначе вам гарантировано раздражение. Еще одной ошибкой является отсутствие лосьона после бритья вовсе.

Если вы не купили специальное средство, то всегда можно использовать масло чайного дерева или кокоса.

Эти косметические средства очень приятно пахнут и подарят коже бархатистость, сняв покраснение и раздражение.

7. Одна бритва на всю семью

Очень часто девушки используют бритвы своих парней, а мамы - отцов. Если вы живете в такой же семье, то стоит начать менять устои. Ведь бритье ног нужно осуществлять только своей бритвой. Это такое же средство личной гигиены, как зубная щётка, трусы или полотенце.

Если использовать одну бритву на всех, то велика вероятность распространения бактерий, грибков и другой опасной инфекции.

8. Бассейн, сауна или солнце