Российская пара фигуристов решила перебраться в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут базироваться в США, где работает их новый тренер Марина Зуева. Об этом фигуристка рассказала агентству РИА "Новости".
До этого фигуристы сотрудничали с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым, но 29 апреля стало известно, что они решили работать под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.
Зуева станет основным тренером спортсменов, а Мозер будет приезжать во Флориду и помогать, рассказала Тарасова. Также спортсменка добавила, что Траньков продолжит сотрудничать с ними, но главным тренером он не будет.
"Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая - начала июня", - сказала фигуристка.
Напомним, что в марте 2019 года российские фигуристы стали серебряными призёрами в соревнованиях пар на чемпионате мира в Японии. Кроме того, в активе фигуристов две победы на чемпионатах Европы и четвёртое место на Олимпиаде-2018.