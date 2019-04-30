Российская пара фигуристов решила перебраться в США

До этого фигуристы сотрудничали с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым, но 29 апреля стало известно, что они решили работать под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

Зуева станет основным тренером спортсменов, а Мозер будет приезжать во Флориду и помогать, рассказала Тарасова. Также спортсменка добавила, что Траньков продолжит сотрудничать с ними, но главным тренером он не будет.

"Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая - начала июня", - сказала фигуристка.