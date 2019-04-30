Вт, 30.04.2019
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Российская пара фигуристов решила перебраться в США

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов

ФОТО: NICOLAS DATICHE/AFP/Scanpix

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут базироваться в США, где работает их новый тренер Марина Зуева. Об этом фигуристка рассказала агентству РИА "Новости".

До этого фигуристы сотрудничали с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым, но 29 апреля стало известно, что они решили работать под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

Зуева станет основным тренером спортсменов, а Мозер будет приезжать во Флориду и помогать, рассказала Тарасова. Также спортсменка добавила, что Траньков продолжит сотрудничать с ними, но главным тренером он не будет.

"Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая - начала июня", - сказала фигуристка.

Напомним, что в марте 2019 года российские фигуристы стали серебряными призёрами в соревнованиях пар на чемпионате мира в Японии. Кроме того, в активе фигуристов две победы на чемпионатах Европы и четвёртое место на Олимпиаде-2018.

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