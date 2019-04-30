Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в лагерь сборной России по хоккею

Напомним, что "Вашингтон" в четвертьфинале Кубка Стэнли потерпел поражение в серии от "Каролины" (4:3). Таким образом, столичный клуб сложил чемпионские полномочия.

Российские СМИ сообщают, что Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в Москву во вторник, 30 апреля, и уже в ближайшее время присоединятся к тренировкам со сборной. Ожидается также, что 5 мая к команде присоединится защитник "Торонто" Никита Зайцев.

33-летний Овечкин в текущем сезоне НХЛ забил 51 гол и сделал 38 результативных передач, став лучшим снайпером регулярного чемпионата.

В данный момент в составе сборной России для подготовки к чемпионату мира находятся 14 игроков из НХЛ, среди которых Никита Кучеров, Евгений Малкин, Андрей Василевский и Илья Ковальчук.

На предстоящем чемпионате мира, который начнётся 10 мая в Словакии, сборная России находится одной группе с Латвией. Кроме того в группе представлены Швеция, Чехия, Италия, Швейцария, Норвегия и Австрия.