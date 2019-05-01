"Аякс" не перестаёт удивлять. На этот раз не повезло "Тоттенхэму"

"Аякс" в самом начале матча завладел мячом и по-тихоньку начал подбираться к воротам "Тоттенхэма". Давление на хозяев росло с каждой минутой, что привело к забитому голу - на 15-й минуте в одиночестве у ворот остался полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек, который переиграл Уго Льориса.

В этом эпизоде у многих возникли вопросы на предмет оффсайда, но судья после совещания с помощниками гол засчитал.

У хозяев совсем не шло в атаке. В середине первого тайма головами в воздухе столкнулись Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд. Вертонген сильно разбил нос, который не переставал кровоточить. Отыграв минуту, бельгиец был вынужден покинуть поле.

В оставшееся время "Тоттенхэм" выравнял ход встречи и даже мог сравнять, но удар Алдервейрелда пришёлся мимо ворот.

В начале второго тайма команды обменялись опасными атаками, но на счёте это не отразилось. В концовке встречи "Аякс" мог удвоить своё преимущество, но мяч после удара бразильца Давида Нереса попал в штангу.

Таким образом, команда Эрика тен Хага снова удивила футбольный мир и сделала большой шаг к финалу Лиги чемпионов. Осталось только не упустить этот шанс в ответной игре в Амстердаме, которая пройдёт 8 мая.