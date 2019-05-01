Маленький финал: "Барселона" и "Ливерпуль" на пути к шестой победе в турнире

Этот матч многие уже окрестили "маленьким финалом". В этом нет ничего удивительного, ведь именно эти две команды на старте Лиги чемпионов считались одними из фаворитов турнира. Одной из них не суждено будет пробиться в решающий матч. С уверенностью можно сказать, что и "Барса", и "Ливерпуль" будут фаворитами в предстоящем финале.

"Барселона" уже одержала победу в чемпионате Испании. Теперь каталонцы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов. "Ливерпуль", в свою очередь, всё ещё бодается с "Манчестером Сити". Команды в чемпионате Англии идут ноздря в ноздрю и, скорее всего, чемпион определится не раньше последнего тура.

"Ливерпуль" ФОТО: AP/LETA

У "Барселоны" и "Ливерпуля" одинаковое количество побед в Кубке европейских чемпионов - 5. Команды трижды встречались в полуфинале, правда, в последний раз это произошло более десяти лет назад.

Стоит отметить, что у "Барселоны" поражающая статистика. Во-первых, это единственный клуб в полуфинале, который вышел с первого места в группе. Во-вторых, каталонцы не проигрывают дома уже 31 матч подряд - их серия из 28 побед и 3 ничьих началась в сентябре 2013 года. В-третьих, в этом розыгрыше Лиги чемпионов "Барселона" вообще ни разу не проигрывала.

Удивительная статистика и у лидера каталонцев Лионеля Месси. В 32 матчах с английскими командами аргентинец забил 24 гола. Это больше, чем клубам из любой другой страны, не считая Испании.

Свой последний кубок Лиги чемпионов "Барса" выигрывала четыре сезона назад. С тех пор каталонцы не могли дойти даже до полуфинала. Для "Ливерпуля" это второй подряд полуфинал и команда полна решимости преодолеть эту стадию и наконец добраться до решающего матча.

"Барселона" ФОТО: AFP/SCANPIX

"Сине-гранатовые" достаточно уверенно преодолели четвертьфинальный поединок с "МЮ". Но не стоит забывать о том, что "Юнайтед" в чемпионате Англии находится на шестом месте, а "Ливерпуль" борется за чемпионство. Сегодня это абсолютно разные команды, которые демонстрируют абсолютно непохожий друг на друга футбол.