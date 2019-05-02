Касильяс может остаться без футбола из-за проблем с сердцем

Испанскому вратарю Икеру Касильясу придётся завершить футбольную карьеру. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на врача-кардиолога Хуана Антонио Корбалана.
Напомним, что 37-летний Икер Касильяс почувствовал себя плохо во время тренировки. Футболист был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован. Сейчас с вратарём всё в порядке, но по словам врача Хуана Антонио Корбалана играть в футбол с коронарным стентом будет невозможно.
"Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне", - утверждает специалист.
Сам футболист в своём Twitter разместил фото из больницы и сообщил, что с ним всё в порядке.
Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019
"Всё под контролем. Немного напуган, но силы со мной. Спасибо за ваши сообщения и поддержку", - написал Касильяс.
Икер Касильяс известен болельщикам по выступлениям за мадридский "Реал" и сборную Испании. В составе "королевского клуба" игрок пять раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. С 2015 года Касильяс выступает за "Порту".