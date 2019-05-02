Касильяс может остаться без футбола из-за проблем с сердцем

Напомним, что 37-летний Икер Касильяс почувствовал себя плохо во время тренировки. Футболист был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован. Сейчас с вратарём всё в порядке, но по словам врача Хуана Антонио Корбалана играть в футбол с коронарным стентом будет невозможно.

"Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне", - утверждает специалист.

Сам футболист в своём Twitter разместил фото из больницы и сообщил, что с ним всё в порядке.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019

"Всё под контролем. Немного напуган, но силы со мной. Спасибо за ваши сообщения и поддержку", - написал Касильяс.