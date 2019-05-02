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Касильяс может остаться без футбола из-за проблем с сердцем

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Икер Касильяс

ФОТО: Reuters/ScanPix

Испанскому вратарю Икеру Касильясу придётся завершить футбольную карьеру. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на врача-кардиолога Хуана Антонио Корбалана.

Напомним, что 37-летний Икер Касильяс почувствовал себя плохо во время тренировки. Футболист был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован. Сейчас с вратарём всё в порядке, но по словам врача Хуана Антонио Корбалана играть в футбол с коронарным стентом будет невозможно.

"Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне", - утверждает специалист.

Сам футболист в своём Twitter разместил фото из больницы и сообщил, что с ним всё в порядке.

"Всё под контролем. Немного напуган, но силы со мной. Спасибо за ваши сообщения и поддержку", - написал Касильяс.

Икер Касильяс известен болельщикам по выступлениям за мадридский "Реал" и сборную Испании. В составе "королевского клуба" игрок пять раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. С 2015 года Касильяс выступает за "Порту".

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