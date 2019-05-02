Чт, 2.05.2019
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Она сказала "Да"! Красотка Слоан Стивенс выходит замуж

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Слоан Стивенс и Джози Алтидор

ФОТО: instagram.com/jozyaltidore

26-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс и нападающий сборной США по футболу Джози Алтидор объявили о помолвке. 

Стивенс и Алтидор встречаются с 2016 года, но знакомы ещё со школьных времён. После школы их пути разошлись, но затем они встретились в центре реабилитации после травм, и почти сразу начали встречаться.

О помолвке с футболистом Стивенс сообщила в своих социальных сетях. "Да навсегда", - написала теннисистка, выложив совместное фото и отметив возлюбленного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forever yes ♥️

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В комментариях пару поздравили олимпийский комитет США, футбольный клуб "Торонто", за который выступает Алтидор, тренер Стивенс Джуди Маррей, Лаура Робсон и Донна Векич.

В данный момент Слоан Стивенс занимает восьмую строчку в мировом рейтинге. Будем надеяться, что счастливые перемены в личной жизни помогут спортсменке вернуться на самый высокий уровень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas from me and mine to you and yours ♥️🎄

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♥️ & 🏀

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When they ask if you’re ready to come home yet

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Beauty and the Beast 📸 @shawneff559

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Forever starts now ❤️

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