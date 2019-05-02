Она сказала "Да"! Красотка Слоан Стивенс выходит замуж

26-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс и нападающий сборной США по футболу Джози Алтидор объявили о помолвке.
Стивенс и Алтидор встречаются с 2016 года, но знакомы ещё со школьных времён. После школы их пути разошлись, но затем они встретились в центре реабилитации после травм, и почти сразу начали встречаться.
О помолвке с футболистом Стивенс сообщила в своих социальных сетях. "Да навсегда", - написала теннисистка, выложив совместное фото и отметив возлюбленного.
В комментариях пару поздравили олимпийский комитет США, футбольный клуб "Торонто", за который выступает Алтидор, тренер Стивенс Джуди Маррей, Лаура Робсон и Донна Векич.
В данный момент Слоан Стивенс занимает восьмую строчку в мировом рейтинге. Будем надеяться, что счастливые перемены в личной жизни помогут спортсменке вернуться на самый высокий уровень.