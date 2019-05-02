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На Кипре из-за серийных убийств женщин ушел в отставку министр юстиции

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Поиски тел жертв серийного убийцы

ФОТО: AP/Scanpix

В четверг, 2 мая, министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау подал в отставку в связи с серийными убийствами, которые произошли в стране, сообщили местные СМИ.

"Я подал заявление об отставке только лишь по соображениям политической этики, зная, что не несу ответственности за обработку отчетов, и полиция никогда не сообщала мне о них", - передает издание слова министра.

Отмечается, что президент страны Никос Анастасиадис с большим сожалением принял отставку министра, признавшись, что он лишается одного из своих "ближайших соратников".

Президент заверил, что правительство готово раскрыть убийства и расследовать дела пропавших без вести.

Как сообщалось, подозреваемый в серийных убийствах женщин на Кипре был арестован. Им оказался бывший военнослужащий. Его жертвами, по последней информации, могли стать пять женщин и двое детей. 

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