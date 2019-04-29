Серийный убийца на Кипре: в озере нашли чемодан с еще одним телом

Напомним, 35-летний киприот греческого происхождения признался в убийстве семи женщин и девочек. Все жертвы иммигрантки - филиппинки, румынки, индианка или непалка.

В этом месяце на заброшенных шахтах были найдены два трупа, а в четверг там же были найдены останки третьей женщины, сообщает ВВС.

Полиция начала поиск остальных тел, основываясь на информации подозреваемого.

Отмечается, что подозреваемый сам привел следователей к трупу третьей женщины, от которого он избавился в шахте неподалеку от столицы Кипра Никозии. Местные СМИ сообщают, что убийца познакомился со своей жертвой в 2017 году на портале знакомств.

Теперь останки четвертой женщины были обнаружены в озере приблизительно в 30 км от Никозии.

Задержанный признался, что тела трех жертв он сложил в чемоданы и бросил в искусственное озеро у заброшенных шахт.

Купаться в озере запрещено.

Сейчас проводятся анализы, чтобы установить личность жертвы. После обнаружения одного тела, обыскав озеро, были обнаружены останки еще двух женщин - 28-летней филипинки и некой индианки или непалки.

Считается, что жертвами были и малолетние дочери убитых.

Полицию Кипра критикуют за то, что она с недостаточной серьезностью отнеслась к расследованию пропажи иммигранток. Румынка и ее дочь пропали с конца 2016 года.