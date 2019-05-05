На футболе с Владимиром Ивановым: Аномалия в Каугури и билет в один конец для Вукичевича

Открытие второго круга чемпионата Латвии по футболу получилось нескучным. Вообще, этот сезон, такое ощущение, грозит побить сразу несколько рекордов. Один из них по уволенным тренерам. Их уже пять! Главное событие 10-го тура - отставка, о которой с поста главного тренера "Вентспилса" заявил отработавший в Латвии 16 месяцев черногорец Деян Вукичевич. А вот приход в "Лиепаю" такого мэтра, как Александр Старков, приносит первые плоды.
Как я и прогнозировал, "Лиепая", которая в турнирной таблице находится где-то глубоко-глубоко, смогла дома взять одно очко в матче с лидером чемпионата страны РФШ. Ничья 0:0 - любимый счет Старкова, не так ли? Но в сложившейся ситуации, когда хуже тебя играет разве что "Метта", и такой результат - как манна небесная.
Приход нового тренера порой творит чудеса. То, что рижане не смогли на "Даугаве" одержать свою восьмую победу в сезоне, никого не должно вводить в заблуждение.
Более того, в начале второго тайма голкипер РФШ Каспар Икстенс пару раз сыграл на максимуме, не позволив мячу пересечь линию ворот, а уже в добавленное арбитром время не пожадничай молдавский легионер "Лиепаи" Спатару и отдай мяч на свободного Яниса Икауниекса, глядишь, в Лиепае могла бы родиться и сенсация. И это при том, что хозяева поля завершали матч вдесятером. Но в конце концов команды так и не порадовали зрителей голами, а "Лиепая", как это не парадоксально, после этой ничей и вовсе опустилась на восьмое место.
Правда, каких-то выводов пока тут делать рано. Старков вместе со своими многолетним помощником Юрием Шевляковым, как говорится, пока еще входят в курс дела.
Можно не сомневаться, что и в составе вскоре произойдут подвижки. Этого не избежать. Дистанция впереди еще длинная, так что у нашего мэтра есть еще запас времени привести "Лиепаю" в нормальный вид.
Правда, если в Лиепае уже сейчас видна работа, то в другом курземском клубе "Вентспилс", кажется, пожар. Игра в Каугури, в которой юрмальский "Спартак" обыграл "желто-синих" со счетом 4:3 - это какая-то аномалия. Во всяком случае никаких логических или других объяснений этому результату нет.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @fkspartaks - @fkventspils_ (4:3) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 4, 2019
0-1 Batista 10' (VEN)
1-1 Belakovič 41' (SPA)
2-1 Belakovič 56' (SPA)
2-2 Kazačoks 61', (VEN)
3-2 Gauračs 67' (SPA)
3-3 Aiyegun 76' 11m (VEN)
4-3 Ennin 82' (SPA)#Virsliga2019 #Futbols #OptibetVirsliga pic.twitter.com/QUQ2njtQ3O
Команда итальянца Нунцио Дзаветтьери за одну игру по забитым мячам выполнила половину нормы всего первого круга (за восемь матчей первого круга юрмальский клуб провел восемь голов). Но тут даже дело не во взорвавшейся результативности команды, а в том, что четыре мяча пропустил "Вентспилс". Уж и не припомнить, когда такое происходило в последний раз. К чему это привело? А к тому, что прямо во время пресс-конференции наставник гостей Деян Вукичевич поспешил сообщить о своей отставке.
На самом деле его решение было ожидаемым. Поговоривали, что пару недель назад он еще порывался уйти со своего поста, но домашняя победа над РФШ (2:0) оттянула этот момент. Но сейчас уже понятно - терпеть больше нет мочи. На поверхности - провальный старт команды.
Когда после девяти игр всего 12 очков - это прискорбно, тем более, что выше тебя в турнирной таблице идут "Валмиера" и "Даугавпилс": первая осталась в "Вирслиге" только благодаря расширению, а второй в прошлом сезоне играл еще в первой лиге.
Что в глубине? Не самые, мягко скажем, хорошие отношения между тренером и хозяином клуба Адланом Шишхановым, наверняка повлияли на этот шаг черногорца, который в ближайшее время будет пить кофе уже где-то в кафе Подгорицы и вспоминать, как его команда, как будто еще вчера, играла с французским "Бордо" в Лиге Европы.
Три победы, три ничьи и три поражения - как приговор одному из самых ярких персонажей чемпиоата Латвии на старте второго круга.
Для латвийского болельщика, разумеется, это только все на руку, когда фавориты внезапно идут ко дну, когда спустя годы в латвийский футбол неожиданно возвращаются такие люди, как Старков, когда вчерашние команды первой лиги успешно справляются с ролью выскочек.
Вон, "Даугавпилс" даже без забитых мячей Вугаром Аскеровым побеждает в Риге "Метту" - 1:0 и закрепляется на четвертом месте, а 21–летний Айвар Эмсис из "Елгавы" мало того, что отнимает очки у "Риги" (1:1), так еще становится одним из первых латвийских футболистов, кто бросает вызов иностранным бомбардирам, забив свой третий мяч в сезоне (в топ-10 снайперов "Вирслиги" - семь иностранцев и Эмсис с куда более опытными Эдгаром Гаурачем и Алексеем Вишняковым).
Видео: Лучшие моменты матча Рига - Елгава
Видео: Лучшие моменты матча Метта - Даугавпилс