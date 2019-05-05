На футболе с Владимиром Ивановым: Аномалия в Каугури и билет в один конец для Вукичевича

Как я и прогнозировал, "Лиепая", которая в турнирной таблице находится где-то глубоко-глубоко, смогла дома взять одно очко в матче с лидером чемпионата страны РФШ. Ничья 0:0 - любимый счет Старкова, не так ли? Но в сложившейся ситуации, когда хуже тебя играет разве что "Метта", и такой результат - как манна небесная.

Приход нового тренера порой творит чудеса. То, что рижане не смогли на "Даугаве" одержать свою восьмую победу в сезоне, никого не должно вводить в заблуждение.

Более того, в начале второго тайма голкипер РФШ Каспар Икстенс пару раз сыграл на максимуме, не позволив мячу пересечь линию ворот, а уже в добавленное арбитром время не пожадничай молдавский легионер "Лиепаи" Спатару и отдай мяч на свободного Яниса Икауниекса, глядишь, в Лиепае могла бы родиться и сенсация. И это при том, что хозяева поля завершали матч вдесятером. Но в конце концов команды так и не порадовали зрителей голами, а "Лиепая", как это не парадоксально, после этой ничей и вовсе опустилась на восьмое место.

Правда, каких-то выводов пока тут делать рано. Старков вместе со своими многолетним помощником Юрием Шевляковым, как говорится, пока еще входят в курс дела.

Можно не сомневаться, что и в составе вскоре произойдут подвижки. Этого не избежать. Дистанция впереди еще длинная, так что у нашего мэтра есть еще запас времени привести "Лиепаю" в нормальный вид.

Александр Старков ФОТО: fkliepaja.lv

Правда, если в Лиепае уже сейчас видна работа, то в другом курземском клубе "Вентспилс", кажется, пожар. Игра в Каугури, в которой юрмальский "Спартак" обыграл "желто-синих" со счетом 4:3 - это какая-то аномалия. Во всяком случае никаких логических или других объяснений этому результату нет.

Команда итальянца Нунцио Дзаветтьери за одну игру по забитым мячам выполнила половину нормы всего первого круга (за восемь матчей первого круга юрмальский клуб провел восемь голов). Но тут даже дело не во взорвавшейся результативности команды, а в том, что четыре мяча пропустил "Вентспилс". Уж и не припомнить, когда такое происходило в последний раз. К чему это привело? А к тому, что прямо во время пресс-конференции наставник гостей Деян Вукичевич поспешил сообщить о своей отставке.

Деян Вукичевич ФОТО: fkventspils.lv