У "Ливерпуля" проблемы. Двое ключевых игроков не сыграют с "Барселоной"

Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах не сможет помочь своей команде в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом заявил главный тренер английской команды Юрген Клопп.
Напомним, что Салах получил травму в матче 37-го тура Английской Премьер Лиги (АПЛ) против "Ньюкасла". Египтянин столкнулся с вратарём соперника и вынужден был покинуть поле на носилках.
"Он получил сотрясение мозга, поэтому врачи не разрешили ему играть. Он расстроен, но мы ничего не можем с этим поделать", - заявил Клопп.
На этом проблемы англичан перед ответной игрой с "Барсой" не закончились. Ранее стало известно, что команде не сможет помочь и нападающий Роберто Фирмино, который в этом розыгрыше Лиги чемпионов провёл 10 матчей и забил 4 гола.
Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов состоится в Ливерпуле во вторник, 7 мая. Напомним, что неделю назад "Ливерпуль" на выезде проиграл со счётом 3:0.