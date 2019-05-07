У "Ливерпуля" проблемы. Двое ключевых игроков не сыграют с "Барселоной"

Напомним, что Салах получил травму в матче 37-го тура Английской Премьер Лиги (АПЛ) против "Ньюкасла". Египтянин столкнулся с вратарём соперника и вынужден был покинуть поле на носилках.

"Он получил сотрясение мозга, поэтому врачи не разрешили ему играть. Он расстроен, но мы ничего не можем с этим поделать", - заявил Клопп.

На этом проблемы англичан перед ответной игрой с "Барсой" не закончились. Ранее стало известно, что команде не сможет помочь и нападающий Роберто Фирмино, который в этом розыгрыше Лиги чемпионов провёл 10 матчей и забил 4 гола.