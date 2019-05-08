Ср, 8.05.2019
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  • Видео: Тренер "Ливерпуля" выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"

Видео: Тренер "Ливерпуля" выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"

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Юрген Клопп

ФОТО: AFP/LETA

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций во время послематчего интервью и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Десять минут одинадцатого, дети уже в кроватях. Парни показали ****** (очень) мощный настрой. Оштрафуйте меня, если хотите. Я иностранец и не знаю более подходящих слов", - сказал 51-летний Клопп после матча.

Напомним, что в первом матче, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, каталонцы разгромили "Ливерпуль" со счётом 3:0. Но "красные" совершили практически невозможное и в ответной игре одержали победу со счётом 4:0.

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм", который определится 8 мая.

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