Видео: Тренер "Ливерпуля" выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"

Повторяем в тысячный раз: какой же Клопп крутой! pic.twitter.com/6WLBkvZhLG

"Десять минут одинадцатого, дети уже в кроватях. Парни показали ****** (очень) мощный настрой. Оштрафуйте меня, если хотите. Я иностранец и не знаю более подходящих слов", - сказал 51-летний Клопп после матча.