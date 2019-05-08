Видео: Тренер "Ливерпуля" выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций во время послематчего интервью и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Повторяем в тысячный раз: какой же Клопп крутой! pic.twitter.com/6WLBkvZhLG— Sports.ru (@sportsru) May 8, 2019
"Десять минут одинадцатого, дети уже в кроватях. Парни показали ****** (очень) мощный настрой. Оштрафуйте меня, если хотите. Я иностранец и не знаю более подходящих слов", - сказал 51-летний Клопп после матча.
Напомним, что в первом матче, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, каталонцы разгромили "Ливерпуль" со счётом 3:0. Но "красные" совершили практически невозможное и в ответной игре одержали победу со счётом 4:0.
В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм", который определится 8 мая.