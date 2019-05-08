"Ливерпуль" разорвал "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов
Во вторник, 7 мая, состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" совершил невозможное и разгромил "Барселону" со счётом 4:0.
Напомним, что в первом матче "Барселона" одержала уверенную победу со счётом 3:0, поэтому на ответную игру каталонцы приехали в отличном расположении духа. У "Ливерпуля" помимо дефицита в три мяча были и другие проблемы - из-за травм матч пропускали лидеры англичан Мохамед Салах и Роберто Фирмино.
Несмотря на всё это "Ливерпуль" даже не думал сдаваться. Уже в первые пять минут "красные" провели несколько опасных атак и показали, что дадут бой. На 7-й минуте Джордан Хендерсон прорвался к воротам и пробил, а Дивок Ориги добил после сейва Тер Штегена.
7 мая 2019 г.
После забитого гола прессинг "Ливерпуля" не прекратился. Оно и понятно - команде Юргена Клоппа необходимо было забивать ещё как минимум дважды.
Справедливости ради (чтобы фанаты "Барселоны" не обижались) стоит сказать, что каталонцы тоже создавали моменты. В основном все эти атаки разворачивались через Лионеля Месси.
В целом первый тайм прошёл на высоких скоростях. Мяч перемещался по полю от одних ворот до других. Несмотря на то, что в первые 45 минут зрители увидели лишь один забитый гол, назвать этот матч скучным - не поворачивается язык.
В самом начале второго тайма Вирджил ван Дейк пробил пяткой после углового, но Тер Штеген каким-то чудом спас ворота. Буквально минуту спустя уже "Барселона" могла сравнять - Месси отдал пас на Луиса Суареса, уругваец вбежал в штрафную, пробил, но Алисон выручил "красных". Гол назревал, но вот в какие ворота?
Ответ на этот вопрос мы узнали на 54-й минуте, когда Джорджиньо Вейналдум отправил мяч в ворота каталонцев.
7 мая 2019 г.
Самое удивительное, что голландцу потребовалось ещё всего две минуты, чтобы сделать дубль и сравнять счёт по сумме двух встреч - 3:0. Что-то невообразимое в эту минуту происходило на "Энфилде"!
7 мая 2019 г.
На этом чудеса на ливерпульском стадионе не закончились - на 79-й минуте Александер-Арнольд Трент обманул всю защиту каталонцев, когда подавал угловой. 20-летний футболист сделал вид, что уходит от углового флажка, защитники "Барсы" расслабились и тут Трент быстро вернулся и выдал передачу на Ориги, который расстрелял Тер Штегена - 4:0!
7 мая 2019 г.
"Барселона" допустила абсолютно детскую ошибку и после четвёртого гола так и не смогла прийти в себя. Подопечные Юргена Клоппа сделали невообразимое - отыгрались и одержали победу по сумме двух матчей со счётом 4:3, а также стали первым финалистом Лиги чемпионов.
Страшно представить, что сегодня ночью будет происходить в этом английском городе и в каком состоянии жители Ливерпуля выйдут завтра на работу.
Соперник "Ливерпуля" по финалу определиться завтра, когда в ответной полуфинальной игре сойдутся амстердамский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм".
UNREAL!!!! 🙌 pic.twitter.com/eeAwkxq97g— Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.