"Тоттенхэм" отыграл два мяча и вырвал победу на 96-й минуте. Нас ждёт английский финал!

Командам предстояло выяснить, кто станет финалистом Лиги чемпионов и присоединится к "Ливерпулю", который героически разделался с "Барселоной". В первом матче, который проходил в Лондоне, амстердамский "Аякс" одержал минимальную победу, поэтому к ответной встрече голландцы подошли в более комфортной ситуации.

Уже на 5-й минуте Маттейс Де Лигт открыл счёт в матче и ещё ближе приблизил "Аякс" к финалу. "Тоттенхэм" выглядел беспомощным и до конца первого тайма так и не смог ничего противопоставить сопернику.

Интрига в этом противостоянии практически полностью умерла, когда на 33-й минуте Хаким Зиех забил второй гол в ворота лондонского клуба и сделал счёт 3:0 по сумме двух матчей в пользу "Аякса".

После перерыва многие зрители решили переключить канал или отправиться спать, так как интрига в матче умерла окончательно. Очень жаль этих болельщиков, ведь они никогда так не ошибались.

"Тоттенхэм" вышел на вторые 45 минут абсолютно другой командой и наверняка у многих любителей ставок в этот вечер всё пошло не по плану. Сначала на 55-й минуте Лукас Моура отыграл один мяч, а буквально 4 минуты спустя бразилец оформил дубль и сравнял счёт.

Теперь "Тоттенхэму" нужно было забить всего один гол, чтобы оказаться в финале. А времени до конца игры ещё было предостаточно.

Лондонцы завелись. Они поверили в себя и начали идти вперёд. "Аякс" же напротив был настолько шокирован упущенным преимуществом, что прижался и не понимал как изменить рисунок игры.

Момент за моментом возникали у ворот голландцев, но мяч упорно отказывался идти в ворота хозяев. Каждый промах "Тоттенхэма" болельщики на стадионе праздновали как будто их любимцы забивают гол.

Давление англичан продолжалось до конца основного времени, а когда главный арбитр матча добавил 5 минут, то "Тоттенхэм" просто впал в истерику и начал штурмовать ворота "Аякса" из последних сил. В одном из эпизодов даже вратарь гостей Уго Льорис побежал в штрафную, чтобы помочь своей команде при розыгрыше углового.

Развязка встречи произошла за одну секунду до конца основного времени! Всё тот же Лукас Моура ворвался в штрафную, пробил неуклюже левой, но этого оказалось достаточно, чтобы мяч закатился в ворота.